Fallece otro trabajador de la Atención Primaria de Salud por coronavirus en comuna de Padre Hurtado

Un trabajador que se desempeñaba como conductor en los servicios de Atención Primara de Salud en la comuna de Padre Hurtado falleció este jueves por coronavirus, de acuerdo a la información entregada por la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam).

Juan Orellana Correa, de 52 años, se convirtió en el decimoquinto funcionario -según cifras del organismo gremial- que pierde la vida en medio de la pandemia que azota al país y al mundo.quien se desempeñaba como conductor en la comuna de Padre Hurtado.

La presidenta de los trabajadores de la salud municipal, Gabriela Flores manifestó que “este fallecimiento vuelve a remecer a quienes están arriesgando la propia vida por contener esta pandemia, salvando otras vidas”

Agregó que "Juan estaba casado y tenía dos hijas; aquí hay una familia destrozada y un equipo de salud aún en shock, ya que este lamentable hecho les arrebata a un amigo y les demuestra que la muerte está a un paso”.

La dirigente fue también muy crítica con la gestión de las autoridades de salud al señalar que “el ministerio está poniendo todo el énfasis en polemizar con otros actores mientras que las y los trabajadores siguen esperando gestos reales del gobierno".

Agregó que "nosotros exigimos el cambio de la normativa que no incluye protección personal de calidad para funcionarios de apoyo como lo era Juan y otros miles que, como él, no cuentan con el amparo desde a autoridad. De las y los quince trabajadores de la Atención Primaria fallecidos por Covid-19, la mayoría no han sido del área clínica, por lo tanto el municipio no ha estado obligado a darles protección de calidad”.