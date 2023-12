Fiscal nacional por niño asesinado en Padre Hurtado: “Lo importante es no normalizar ni acostumbrarse a este tipo de delitos”

Esta mañana el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó el asesinato de un niño de 5 años que se registró anoche en la comuna de Padre Hurtado. El menor se encontraba en una vivienda junto a su abuelo -quien está en riesgo vital- cuando desconocidos, desde un vehículo, dispararon contra el inmueble luego de haberle disparado al padre del niño, quien se encontraba al interior de un automóvil en las afueras del domicilio.

Si bien dijo que la investigación por estos hechos es reservada, el líder del Ministerio Público señaló que “confiamos en que vamos a tener buenos resultados pronto”.

“Se ha estado trabajando intensamente, se constituyeron anoche en el sitio de suceso el equipo de fiscales y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la PDI. Confiamos en que la diligencia con la que se ha actuado, la rapidez con la que se ha actuado, nos va a poder llevar a resultados pronto”, sostuvo en conversación con Radio Duna.

Para el fiscal, “lo importante es no normalizar y no acostumbrarse a este tipo de delitos”. En esa línea, detalló que durante el primer semestre de este año “en la zona occidente de Santiago hubo más de 60 homicidios, que es la zona de competencia de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente”.

“Producto de los datos que ha aportado el Ministerio Público este año, sabemos ya, antes no lo sabíamos, que la mayor parte de ellos (los homicidios) son cometidos con armas de fuego. También por la información que ha aportado el Ministerio Público y que antes no conocíamos, ya podemos constatar fehacientemente que la mayoría de ellos son también cometidos por sujetos que no tenían vínculo, ni cercanía con las víctimas”, informó.

Respecto al rol del Ministerio Público en estos casos, Valencia dijo que no tienen atribuciones preventivas, sino que su responsabilidad es “perseguir los delitos cuando ya se cometieron, dar con los autores, meterlos presos, asegurarnos de que se cumplan las penas más severas en las cárceles”.

“Ojalá que tengan espacio para ellos en las cárceles, que ese es otro trabajo”, añadió.

Monsalve afirma que se trataría de un “ajuste de cuentas”

Según el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el caso se trataría de un ajuste de cuentas. Además, relató que el hecho se produjo en dos actos: el primero, cuando desconocidos balearon un vehículo marca Kia, modelo Soluto, que estaba estacionado en el pasaje Violeta Parra.

En el segundo acto, luego de los que residentes de la vivienda salieron a ver qué había pasado, los sujetos volvieron a abrir fuego y balearon al menor, al abuelo de este y a un vecino. El abuelo terminó con un impacto de bala en la cabeza y otro en un muslo, mientras que el vecino terminó herido en un tobillo.

En medio del caso surgió un nombre como el posible responsable del asesinato: “El lechuga”. Eso sí, Monsalve no quiso adentrarse en esto: “No voy a confirmar ninguno de esos antecedentes por lo siguiente: ya hay antecedentes levantados en el sitio del suceso. Respecto a esos antecedentes ya hay una investigación y le quiero garantizar al país que es investigación está avanzando, para garantizar que las personas van a ser detenidas”.