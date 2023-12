Fiscalía analiza teléfono de exabogado del Registro Civil y Tesorería: asesoró a Leonarda Villalobos y obtuvo información de funcionaria de la CMF

Fueron dos las decisiones que se tomaron, casi a la par, en el Registro Civil y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el viernes pasado: la desvinculación de dos funcionarios que hasta el jueves 30 de noviembre tenían alta valoración en sus respectivos trabajos en ambas entidades públicas.

Uno era el abogado Adrián Fuentes, asesor jurídico de la Dirección Nacional del Registro Civil, y la otra la periodista y gerenta de asuntos corporativos de la CMF, Marcela Gómez. Ese viernes se informó sus salidas de sus cargos por un motivo: sus vínculos con el caso en que se indagan el presunto pago de sobornos por parte de los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, dueño de STF Capital y Factop.

La relación entre ambos exfuncionarios públicos está cruzado por Leonarda Villalobos. Según reveló el medio Ex-Ante, Fuentes obtuvo información de Gómez respecto del proceso sancionatorio que la CMF llevaba en contra de la sociedad de Sauer, el cual se inició el 5 de junio.

Ambos profesionales, además, ya habían trabajado juntos entre 2006 y 2010, en el Ministerio de Hacienda, cuando la cartera era liderada por Andrés Velasco.

Tal como lo reveló La Tercera, Fuentes ya declaró en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Oriente con el OS-7 de Carabineros, pero, además, entregó su teléfono celular para que sea periciado por los investigadores y así obtener cualquier tipo de información que sea relevante para la causa.

Los persecutores podrán obtener de esta manera las comunicaciones del abogado, las cuales estarán focalizadas en marzo de este año, pues es en ese mes que el exabogado de la Tesorería General de la República asesoró a Leonarda Villalobos, cuando -según su versión- aún no entraba a trabajar al Registro Civil.

Según conocedores de este nexo, la asesoría del profesional tuvo que ver con un informe sobre cómo funcionaba el proceso sancionatorio de la CMF. Como era algo complejo de entender, el abogado corrigió algunos análisis que Villalobos ya había hecho para STF, y hasta ahí llegó su rol. Esto, según cercanos al exasesor del Registro Civil.

La petición de renuncia, cuentan en el organismo, era inevitable. Uno de los motivos es que se enteraron por la consulta de La Tercera que había declarado en la indagatoria y no directamente por él.

Apertura de cuenta corriente

En el caso de la periodista Marcela Gómez, su salida se resolvió el viernes en la tarde. Si bien en un comienzo no se entregaron muchas luces de la decisión, la funcionaria compartió un comunicado a su círculo más cercano.

“En relación a mi desvinculación de la Comisión para el Mercado Financiero, y ante las innumerables consultas recibidas, quiero precisar que en mis funciones como asesora de Asuntos Corporativos no tuve relación ni responsabilidad con los procesos de supervisión, fiscalización ni sanción que realiza ese servicio. La medida adoptada responde a hechos autodenunciados de buena fe, referidos principalmente a comentarios de orden general y no esenciales en relación al caso de la corredora, formulados a un asesor externo de esa entidad”, dijo.

Ese asesor externo, cuentan las mismas fuentes consultadas, era Fuentes. Gómez precisó que “declaro enfáticamente que no he solicitado ni recibido jamás dinero ni favores de ningún tipo, y que tampoco conozco ni he tenido relación con las personas mencionadas en el el audio, como las investigaciones en curso comprobarán. Estoy plenamente disponible para colaborar con dichas indagaciones, en razón de lo cual ya he puesto disposición mi teléfono y computador, y autorizaré la revisión de mis cuentas”.

Quienes conocen el funcionamiento interno de la CMF, comentan que el acceso a la información de los procesos sancionatorios son secretos y que no todos los integrantes de la Comisión pueden conocerla. Por lo mismo, al interior del organismo, llamó la atención el hecho de que haya podido obtener antecedentes de esto.

Por lo mismo, algunos de los testigos de cómo se dio este nexo, hacen la precisión de que lo que habría revelado la periodista a Fuentes tenía que ver con los tiempos que toman estos procesos sancionatorios y cómo se aplican. Esto, de todas maneras, deberá ser aportado por la propia periodista cuando declare ante el Ministerio Público.