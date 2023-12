CMF alerta y denuncia presuntos delitos de estafa por tres entidades que ofrecen créditos en sitios web

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó y denunció presuntos delitos de estafa por parte de entidades que ofrecen créditos en sitios web. Se trata de 3 oferentes que no se encuentran regulados ni inscritos en los registros del organismo.

Según detalló la CMF en un comunicado, estas entidades que ofrecen créditos en internet, aparentan ser supervisadas por la CMF, y solicitan pagos anticipados de dinero a quienes piden créditos. Una vez que las personas realizan el pago, el crédito no se materializa.

La CMF anunció además que presentará denuncias ante el Ministerio Público, en contra quienes resulten responsables, por los presuntos delitos de estafa.

Las entidades denunciadas al Ministerio Público son:

Servicios Financieros Cooperativa Credisof: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095290485250&mibextid=ZbWKwL

Previcoop, link de acceso: https://provicoop.info/

Penta Fondos, link de acceso: https://pentafondos.com/

La CMF entregó algunas recomendaciones a la ciudadanía, donde detalló que el organismo no realiza pagos de ningún tipo a personas naturales que no sean por la prestación de un servicio a esta Comisión. Dijo además que no emite seguros de ningún tipo.

Otro punto que señaló que las entidades fraudulentas utilizan cuentas corrientes de personas naturales para recibir el dinero de las estafas. Por último, indicó que las cuentas corrientes, vistas o Rut son de carácter personal y no deben prestarse a terceros para recibir dinero de procedencia desconocida.