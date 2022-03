Fraude en el Ejército: Defensa de Martínez recurre a la Corte Suprema para que el general (R) pueda declarar acompañado de su abogado

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

La acción judicial presentada por el abogado Juan Carlos Manríquez sostiene que la libertad de su cliente se ve amenazada si no declara acompañado de su defensor. En el escrito expone que el que el ex comandante en Jefe del Ejército, al momento de ser interrogado, podría no manejar sus dichos y que esto derivar luego en su detención.