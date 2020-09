Fracasa negociación de la oposición por primarias para elección de alcaldes y gobernadores y surgen recriminaciones

Finalmente no hubo acuerdo en la oposición (entre el Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría) para realizar primarias conjuntas para las elecciones municipales y de gobernadores. Esto, en momentos en que expiraba el plazo fijado para las 17 horas para formalizar el posible pacto ante el Servicio Electoral (Servel).

Con esto cada bloque inscribirá sus cartas internas de manera separada.

Así lo salieron a confirmar durante la tarde los timoneles de la ex Nueva Mayoría. “Lamentablemente, no se alcanzó el acuerdo porque hay partidos en la centroizquierda que no creen en las primarias de verdad. No creen en primarias amplias, sin exclusiones, sin blindajes”, dijo el presidente del PR Carlos Maldonado.

“Lo lamentamos mucho porque nuestra intención era que la ciudadanía decidiera los nuevos liderazgos comunales y regionales. Hay partidos que pidieron blindaje, que pidieron que los demás partidos se excluyeran en ciertas regiones para ellos de ir a primarias. Primero Unidad para el Cambio llegó con esa tesis y luego el Frente Amplio, que se había abierto hace 48 horas de ir a primarias hoy vino a pedir que nos excluyéramos de seis regiones”, añadió.

De hecho, el Frente Amplio, en una primera instancia, le había cerrado las puertas a las primarias, para luego sostener que se abrirían a un acuerdo, pero con condiciones. Hasta anoche, la opción era poder llegar al menos a entendimiento en gobernadores regionales, lo cual no se logró. De esta forma, hoy la coalición inscribió sus propias primarias ante el Servel.

Por su parte, el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, apoyó la tesis del “blindaje” para ciertas regiones. “Hay algunos que han hablado de unidad, de tener primarias en todas las regiones, pero han llegado pidiendo blindaje, esa es la realidad. Nosotros estábamos por primarias abiertas, ciudadanas, democráticas, en las 16 regiones y algunos que hablan en el mismo sentido de unidad y primarias, llegaron pidiendo blindajes en distintas regiones”.

En la misma línea, el timonel del PS, Álvaro Elizalde, manifestó que “cada uno que se haga cargo de su propia conducta. Nosotros propusimos primarias abiertas, vinculantes, ciudadanas, sin blindaje, con participación de todos. Nadie puede cuestionar que los socialistas nos las jugamos por la unidad de toda la oposición y que las primarias definieran los liderazgos”.

El diputado de RD Pablo Vidal catalogó el episodio como un “error histórico”. “Mientras la oposición no entiende la responsabilidad histórica que tenemos sobre nuestros hombros, la derecha inscribe primarias legales. No bastan las buenas intenciones, hay que traducirlas en acciones”, afirmó.

Por su parte, el diputado del PC Daniel Núñez dijo que ahora, que no fue alcanzado el pacto, lo que “nos queda es intentar algo más complejo, como es un acuerdo por omisión tal vez de cara a la elección de candidatos regionales que va a ser en enero. En municipales es mucho más complejo porque es mucho más diverso”.

En la vereda del frente, y casi en paralelo, Chile Vamos resolvió realizar primarias en Vitacura y Lo Barnechea, dos comunas consideradas como claves para el oficialismo. A estas comunas se suman Viña del Mar, Recoleta, Antofagasta, Padre Las Casas y La Unión.

Los dirigentes de los partidos calificaron como una “buena negociación” el acuerdo alcanzado.

“En un momento en que vemos que muchos partidos de la oposición no quieren tener primarias, que hoy día Chile Vamos sea la única coalición de Chile que haya logrado un acuerdo electoral para tener primarias para sus alcaldes, habla bien del espíritu democrático de esta colación”, dijo Felipe Kast (Evópoli).

¿Inscribir el pacto a “espaldas del resto”?

En medio del fracaso de las negociaciones por alcanzar un acuerdo para ir a primarias, surgió una nueva polémica, luego de que el PS acusara de que parte del Frente Amplio inscribió su propia primaria a “espaldas del resto”, lo que fue rechazado por los dirigentes del FA.

“Mientras estábamos en el proceso de diálogo, hubo algunos que se fueron en paralelo a inscribir primarias, a espaldas del resto y sin informar a quienes eran parte de ese diálogo”, dijo Elizalde, y añadió: “Hay quienes se retiran e inscriben primarias a espaldas del resto”.

Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, rechazó esta idea, señalando que “no es cierto, las reuniones no se terminan hasta que el equipo negociador se va”.

El diputado del FA Marcelo Díaz aseguró que “la reunión se realizaba en la sede del PS. El plazo para inscribir pactos eran las 17.00 o veníamos o no inscribíamos el pacto”.

Al cierre de esta nota, los partidos de la exNueva Mayoría seguían negociando un pacto para gobernadores regionales pero sin el Frente Amplio.