Chile Vamos resuelve realizar primarias municipales en Lo Barnechea y Vitacura pero las descarta en Las Condes y Providencia

Luego de una jornada marcada por las negociaciones al interior de Chile Vamos de cara a las elecciones municipales del próximo año, la coalición acordó realizar primarias en Vitacura y Lo Barnechea, comunas claves para el oficialismo.

Pocos minutos antes de que expirara el plazo fijado para las 17 horas, los presidentes y secretarios de los partidos del bloque llegaron hasta el Servicio Electoral para formalizar el pacto.

Allí la timonel de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo que se logró una “buena negociación” para Chile Vamos. En tanto, el timonel de RN, Rafael Prohens sostuvo que se puso a la coalición por “sobre los intereses personales”.“RN está muy contento con los acuerdos que hemos tenido y esperamos que esta unidad se concrete hacia adelante en la parlamentaria y en la presidencial futura”, comentó el senador.

Pese a que este último partido había planteado también realizar primarias en Las Condes y Providencia, finalmente se descartó esta opción. Según explicaron los dirigentes se optó por no centrar los esfuerzos en comunas cuyos actuales alcaldes irían a la reelección.

Intensas negociaciones

Las tensiones al interior de la coalición se remontan a la semana pasada cuando la UDI oficializó a Pablo Zalaquett como su carta para competir por el municipio de Vitacura.

Ese día, el partido transparentó su intención de que además se realizaran primarias para definir al candidato único que el conglomerado lleve en dicha comuna, así como también en otras a nivel país.

Sin embargo, el secretario general de RN, Felipe Cisternas, rechazó la opción asegurando que “muchos consejeros y militantes me han invocado razones plausibles y no antojadizas para no apoyar al exalcalde de Santiago". Además insistió en que en el consejo nacional del pasado sábado se adoptaría una postura al respecto.

Sin embargo, el partido pasó de estar atrincherado hasta ayer en negarse a hacer primarias en la comuna de Raúl Torrealba a abrirse a ellas, pero con el requisito de que también se realizaran en Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura, según consignó La Tercera PM.

Finalmente, y tras una jornada de intensas negociaciones, la coalición resolvió llevar adelante comicios, para definir candidatos en los municipios de Lo Barnechea y Vitacura.

Respecto a por qué esto se descartó para Las Condes y Providencia, -comunas lideradas por los presidenciables Joaquín Lavín y Evelyn Matthei respectivamente- Van Rysselberghe explicó que “son candidatos que en un principio van a la reelección, eso se tendrá que ver más adelante, por lo tanto no valía la pena centrar la discusión en una situación que es hipotética”.

“Puede ser que ambos vayan a la reelección, que uno de ellos vaya a la reelección o ninguno de ellos vaya a la reelección”, agregó la timonel de la UDI.