Se desata guerra por la alcaldía de Vitacura en Chile Vamos: UDI pide primarias para definir candidato y RN dice que “no vamos a renunciar” a liderar esa comuna

La guerra por el sillón municipal de Vitacura está desatada al interior de Chile Vamos. Esto porque no existe consenso entre la UDI y RN respecto a llevar o no un candidato único por dicha comuna para reemplazar al actual edil Raúl Torrealba (RN).

Las tensiones se venían acumulando desde hace varios días con distintas declaraciones de diversos actores políticos locales y eventuales candidatos a liderar el municipio.

Pero hoy tuvo su punto álgido con la oficialización de Pablo Zalaquett como la carta de la UDI para Vitacura. Lanzamiento que se hizo en la sede del gremialismo y en compañía de la presidenta de la tienda, Jacqueline van Rysselberghe y del secretario general, Felipe Salaberry.

En ese encuentro el partido oficializó su intención de que se realicen primarias para definir al candidato único que el conglomerado lleve en dicha comuna, así como también en otras a nivel país.

"Como partido defendemos las primarias. Creemos que en el escenario actual tal como se están dando las situaciones, pensamos que es la gente la que tiene que decidir cuando hay más de un candidato y sobre todo cuando los candidatos son competitivos”, dijo Van Rysselberghe.

A lo que agregó que “acá hay ciertas normas, nosotros tenemos el convencimiento que los mejores candidatos son los alcaldes, es decir que cuando hay un alcalde en ejercicio el mejor candidato sin duda es el alcalde que está en ejercicio. Por lo tanto, en esos casos, a menos que haya una situación muy excepcional, no van a haber primarias. El caso de Vitacura no corresponde a ese caso. Acá Raúl Torrealba, a quien conozco y le tengo mucho cariño, dijo hace más de un año que dijo que no iba a ir a la reelección, incluso antes de que saliera la ley que impide las reelecciones y por tanto desde esa perspectiva Pablo Zalaquett hace bastante tiempo manifestó su disposición a ir por ella. Y por lo tanto, lo que corresponde, es que hayan primarias. También lo ha planteado Evópoli que tiene su candidato en Vitacura”.

La respuesta de RN no se hizo esperar y llegó por parte del secretario general del partido, Felipe Cisternas.

“La UDI puede decir lo que quiere, pero no hay que perder de vista que el actual alcalde de Vitacura de RN, Raúl Torrealba, se ha caracterizado por hacerlo magnífico, extraordinariamente bien. Y además que es sumamente querido por la gente de Vitacura. En ese sentido, sentimos que tenemos el legítimo derecho de seguir luchando por liderar esa comuna. Y en ese sentido quiero ser claro, no vamos a renunciar”.

Agregó que "el próximo sábado 26 de septiembre nuestro consejo general, que es la máxima autoridad del partido va a determinar si vamos o no a primarias en Vitacura. Por lo tanto tenemos que esperar hasta ese día”.

En ese sentido, Cisternas aseguró que "muchos consejeros y militantes de RN me han invocado razones plausibles y no antojadizas para no apoyar la opción del señor Zalaquett”.

“Vuelve un Pablo Zalaquett 2.0”

Por su parte, Zalaquett entregó sus razones y motivos para querer postular a la alcaldía de Vitacura y de paso pidió que el candidato de Chile Vamos se definiera por primarias.

“Me parece de toda justicia que hayan primarias, porque no se le puede imponer a dedo a los vecinos quién va a ser el próximo alcalde. Es de todo derecho que hoy los políticos les den esa posibilidad a la gente, porque un alcalde, y esto ha quedado demostrado más aún después del estallido social y del Covid-19, que los alcaldes le cambian la vida a las personas, que están en terreno y que un buen alcalde hace la diferencia. No se le puede imponer un alcalde a dedo a los vecinos de ninguna comuna cuando hay posibilidades de elegir buenos candidatos. Y en Vitacura las hay, hay tres opciones válidas y buenas. Por lo tanto, tal como lo hemos conversado hoy, no sería justo para ellos que se les imponga un candidato”, dijo.

Sobre sus motivaciones dijo que "vuelvo por mi vocación social; dos tomé la decisión a partir del 18O. Siempre supe que iba a volver, el momento no lo sabía (...) Uno en la vida tiene proyectos y mi proyecto hoy es ser el mejor alcalde de Vitacura”.

En ese sentido aseguró que "estoy emocionado de estar aquí de nuevo, después de tantos años. Vuelve un Pablo Zalaquett con más energía, un Pablo Zalaquett 2.0”.