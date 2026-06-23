Casinos por IVA a plataformas online: “No se va a recaudar ni cerca de lo que los casinos físicos aportan a los municipios”

La presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), Cecilia Valdés, expuso ante la comisión de Economía del Senado sobre el cobro de IVA a casas de apuestas con domicilio en el extranjero.

A inicios de junio, el Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó una resolución exenta que habilita un sistema para que casinos online puedan inscribirse y pagar IVA aún si no tienen domicilio en Chile.

La ACCJ no tardó en reaccionar denunciando que este mecanismo, justificado como una forma de aumentar la recaudación fiscal, es una forma de regularizar las plataformas que hasta operan fuera de la ley, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema.

En su exposición, Valdés profundizó en las consecuencias fiscales de continuar con esta medida sin establecer previamente una legislación que regule la actividad.

Una de estas sería el problema para cobrar el IVA en base a las verdaderas ganancias de cada plataforma, que la inscripción para tributar es voluntaria y que “no habría un Estado auditando”.

En esa línea, Valdés aseguró que tiene “serias dudas de qué tan eficiente va a ser esta medida en la puesta en marcha”.

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Caída en ingresos municipales

Otro debate en torno a las plataformas de apuestas online es la baja de los ingresos de las municipalidades y Gobiernos Regionales provenientes del impuesto específico que pagan los casinos físicos.

Según la representante de la ACCJ, este ingreso se ha visto mermado en la medida en que los ingresos de casinos también han caído.

“Ya vemos que el año pasado hubo, con respecto al anterior, un 4% menos de ingresos en los casinos, un 7% menos de visitas a los casinos y la principal pérdida se ve en los municipios. Yo creo que hoy día, a través de esta circular del IVA digital, no se va a recaudar ni cerca de lo que los casinos aportan a los municipios” , dijo.

Adicionalmente, la aplicación de esta resolución no contempla el pago del impuesto específico a los casinos de juego, limitando el monto recaudado por el fisco y generando una situación de disparidad con los casinos físicos.