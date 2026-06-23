Mensajes de Boric y despliegue del FA: las complejas horas de Grau ad portas de la votación en su contra

Decenas de mensajes de apoyo recibió en las últimas horas el exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA), previo a enfrentar la votación de la acusación constitucional que impulsaron en su contra desde el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, por presuntos errores de cálculo en la proyección de la deuda y desoír los consejos de distintas entidades económicas.

Uno de ellos fue anoche, por parte del expresidente Gabriel Boric, con quien Grau ha generado una relación cercana, que reforzó durante su paso por el Ejecutivo. Primero como ministro de Economía y luego como titular de Hacienda e integrante del comité político.

Boric ha estado preocupado desde el inicio de la novena acusación constitucional contra uno de los integrantes de su gabinete. En el caso de Grau, se trata del libelo más peligroso para su administración, pues ya no encabeza el Ejecutivo y la derecha cuenta con una mayoría necesaria para castigar al economista del Frente Amplio, por lo que se proyecta que sea aprobado en la Cámara de Diputados.

El expresidente se contactó con Grau el día que la derecha anunció el libelo acusatorio, estando en una gira por Europa. Lo mismo hizo al regresar a Chile, donde incluso le escribió el día del lanzamiento del libro de Mario Marcel, para ver si se iban a encontrar o no en dicho evento. En la noche de este lunes, nuevamente se contactó con él, para entregarle su apoyo previo a la prueba más dura que enfrentará el economista.

Todo esto en el marco de las horas más difíciles para la carrera política del exministro, quien está convencido de que la derecha le propinará una derrota en la Cámara, por lo que ha fijado su atención en cómo esto se resolverá en el Senado, donde hay mejores expectativas.

Esa discusión en la Cámara Alta era parte de las preocupaciones del expresidente Boric, quien ha conversado con senadores del sector para ver cuánta “agua hay en la piscina”.

Hasta el cierre de esta edición, Grau estaba en la Sala de la Cámara, junto a su abogado, el constitucionalista DC Patricio Zapata.

A diferencia de su defensor y de su encargada de comunicaciones, Francisca Herrera, quienes se quedaron anoche en Valparaíso, Grau llegó al Congreso manejando, cerca de las 8.45 horas de este martes.

Lo hizo tras un trayecto desde Santiago, donde estuvo acompañado por su exjefa de gabinete en Economía y otrora subsecretaria de Minería, Suina Chahuán (FA), quien, en la práctica, asumió la coordinación de la defensa del exministro.

El exministro, que hace unos días celebró la publicación de uno de sus artículos, también recibió el respaldo de la directiva de su partido, grupo que también lo acompañó durante su acusación constitucional, mediante la asistencia al Congreso de la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez; y del secretario ejecutivo, Simón Ramírez.

En esa hora que Grau estuvo antes de ingresar a la Sala de la Cámara, el exministro aprovechó de compartir en el comité parlamentario del Frente Amplio, donde también recibió el apoyo de varios diputados del sector.