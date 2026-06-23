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    Quebrada Blanca de Teck reduce pérdidas tras casi triplicar ventas de cobre en el primer trimestre

    La mina disminuyó 92% sus pérdidas, llegando a US$ 8 millones en el periodo. En tanto, la producción de cobre de Quebrada Blanca llegó a 56 mil toneladas, creciendo 31%. "El sólido desempeño se vio respaldado por un mayor rendimiento y recuperaciones consistentes en marzo", explicó Teck.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    FILE PHOTO: The logo for Canadian mining company Teck Resources Limited is displayed above their booth at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. REUTERS/Chris Helgren/File Photo CHRIS HELGREN

    Quebrada Blanca (QB) de Teck reportó este martes ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una importante reducción en sus pérdidas durante el primer trimestre de este año. “En QB, el equipo tuvo un desempeño consistente con una producción en línea con el cuarto trimestre de 2025 y ventas trimestrales récord de cobre”, examinó el CEO de Teck, Jonathan Price.

    Precisamente, la mina reportó una reducción de 92% en sus pérdidas, pasando de US$ 98 millones el primer trimestre del 2025, a US$ 8 millones en el lapso de este año.

    Los ingresos de Quebrada Blanca anotaron un incremento de 142% trimestre contra trimestre, llegando a US$ 934 millones. Con ello, casi se triplicaron las ventas realizadas el año pasado por US$ 386 millones. Los costos de venta aumentaron a US$ 560 millones.

    Por su parte, la producción de cobre de la mina llegó a las 56 mil toneladas durante el primer trimestre, aumentando 31% frente al mismo periodo del 2025.

    Teck dijo que el resultado está “en línea con la producción del cuarto trimestre de 2025, a pesar de una parada programada por mantenimiento a principios del trimestre y un mes operativo más corto en febrero, lo que indica una mejora en el desempeño subyacente de la producción en términos comparables. El sólido desempeño se vio respaldado por un mayor rendimiento y recuperaciones consistentes en marzo”.

    En particular, las ventas de concentrado de cobre totalizaron US$ 899 millones, cuando en el periodo del año pasado llegó a US$ 373 millones. El concentrado de molibdeno US$ 35 millones. “La producción de molibdeno en QB durante el primer trimestre de 2026 fue de 640 toneladas, lo que refleja otro trimestre de sólido desempeño operativo y estabilidad de procesos”, informó Teck.

    La vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Teck, Crystal Prystai, analizó, respecto del panorama completo de la compañía basada en Canadá, que “esto se debió a nuestros volúmenes de ventas trimestrales de cobre más altos de la historia y a los precios de las materias primas significativamente más elevados, con un precio promedio récord de 5,83 dólares estadounidenses por libra de cobre en el trimestre”.

    Quebrada Blanca es una mina relevante para el país y para las compañías vinculadas a ella. El año pasado las mineras Teck y Anglo American anunciaron una fusión en partes iguales, conocida como Anglo Teck.

    Los yacimientos Quebrada Blanca y Collahuasi, ubicados en el norte del país, son las piezas claves del acuerdo. A su vez, Codelco cuenta con una participación del 10% en esta faena, lo cual incide, a favor o no, en la producción atribuible que reporta la estatal en cada periodo.

    “De cara al futuro, seguimos enfocados en un desempeño operativo disciplinado y en avanzar en la fusión en igualdad de condiciones con Anglo American hacia un cierre exitoso”, concluyó Price.

    Más sobre:Quebrada BlancaTeckResultados financierosPrimer trimestre de 2026

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