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    Fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande es condenado a cadena perpetua

    En primera instancia, Xu Jiayin fue considerado culpable de delitos como apropiación indebida, fraude en la captación de fondos, divulgación ilegal de información confidencial y soborno corporativo.

    Por 
    Europa Press

    Xu Jiayin, fundador de la promotora inmobiliaria china Evergrande, ha sido condenado en primera instancia por el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen a cadena perpetua, así como a la pérdida de sus derechos políticos de por vida y a la confiscación de todos sus bienes, tras ser considerado culpable de múltiples delitos, incluyendo apropiación indebida, fraude en la captación de fondos, divulgación ilegal de información confidencial y soborno corporativo.

    Asimismo, Evergrande Group fue multada con 8.820 millones de yuanes por múltiples delitos y Evergrande Real Estate fue multada con 7.000 millones de yuanes.

    El tribunal determinó que Xu Jiayin, conocido internacionalmente por la versión cantonesa de su nombre, Hui Ka Yan, era “el controlador efectivo de Evergrande Group”, y era plenamente responsable de las operaciones del grupo, administrando y controlando Evergrande Real Estate, Evergrande Wealth, Evergrande Nanchang y otras empresas.

    De este modo, entre 2016 y 2021, Evergrande Group, Evergrande Real Estate y Xu Jiayin violaron las leyes nacionales al falsificar “de forma continua y generalizada” los estados financieros, inflar los activos y ocultar los pasivos, cometiendo delitos como fraude en la captación de fondos, emisión fraudulenta de valores y divulgación ilegal de información relevante.

    Asimismo, la sentencia señala que Evergrande Group y Xu Jiayin también accedieron ilegalmente a créditos y fondos de seguros de entidades financieras para uso de Evergrande Group mediante la comisión de delitos como soborno corporativo, emisión ilegal de préstamos y uso ilegal de fondos, mientras que el empresario también abusó de su cargo como presidente de Evergrande Real Estate para organizar fraudes financieros y malversar activos de la empresa bajo el pretexto de dividendos.

    Este jueves, el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen también dictó públicamente sentencia de primera instancia en el caso de cinco altos directivos de Evergrande Group por actividades ilícitas, incluyendo la apropiación indebida de depósitos públicos y fraude en la recaudación de fondos.

    Estos directivos han sido declarados culpables de múltiples delitos y condenados a penas de prisión de entre seis y dieciocho años, además de la imposición de multas o la confiscación de sus bienes.

    La sentencia contra el fundador de Evergrande llega un año después de que los títulos del gigante inmobiliario chino fueran cancelados definitivamente en la Bolsa de Hong Kong, donde habían dejado de negociarse en enero de 2024 tras ordenarse la liquidación de la empresa ante su elevado endeudamiento.

    Evergrande debutó en la Bolsa de Hong Kong en 2009 y llegó a alcanzar su mayor capitalización bursátil en 2017, cuando las acciones de la empresa escalaron hasta los 31,55 dólares de Hong Kong, aunque en 2021 el gigante chino advirtió del riesgo de incurrir en impagos ante las dificultades para obtener la liquidez y tras acumular un pasivo de más de US$300.000 millones.

    Más sobre:EmpresasXu JiayinEvergrande

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