Latam logra financiamiento por más de US$500 millones para incorporar 11 nuevos aviones a su flota

Latam Airlines está avanzando en su plan de crecimiento y renovación de flota. Este miércoles cerró un crédito por cerca de US$505 millones para financiar la incorporación de 11 aeronaves nuevas a su portafolio, las cuales serán entregadas durante el segundo semestre de este año.

La transacción contempla incorporar un Airbus A320neo, cuatro Airbus A321neo y seis Embraer E195-E2, y considera una estructura de préstamo a largo plazo liderada por BNP Paribas.

La aerolínea apuntó a que US$400 millones corresponden a un financiamiento vinculado a sostenibilidad.

“Esta operación combina tres elementos relevantes para la estrategia financiera de Latam: diversifica nuestras fuentes de financiamiento, respalda la renovación y crecimiento de nuestra flota y vincula parte de sus condiciones a nuestro desempeño en sostenibilidad. Además, nos permite financiar por primera vez la incorporación de aeronaves Embraer a través de esta estructura, manteniendo nuestro acceso a condiciones competitivas de largo plazo en los mercados internacionales”, señaló Andrés del Valle, Director de Finanzas Corporativas de Latam Airlines Group.

La firma detalló que el crédito considera incentivos en la tasa de interés según avance en reducir la cantidad de CO2 emitida por cada unidad transportada. Se trata de la segunda operación de este tipo para la compañía. En diciembre de 2024, Latam cerró su primer Sustainability-Linked Loan, una línea de crédito revolvente garantizada por motores por US$300 millones.

La incorporación de estos aviones es parte del plan de renovación de flota que está desarrollando Latam. Durante la primera mitad del año ya incorporó 13 aeronaves nuevas y proyecta recibir otras 28 antes de fin de año, superando las 40 incorporaciones anuales, llegando a 410 aeronaves en 2026.

Esto sumará por primera vez los Embraer E195-E2 para la red doméstica de Brasil, mientras que en 2027 debutará el primer Airbus A321XLR de la compañía.

Hacia 2030, Latam proyecta incorporar hasta 130 aeronaves adicionales.