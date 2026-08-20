Francisca Ponce alista roadshow internacional para que extranjeros inviertan en Pampa Investments

Desde el próximo 1 de septiembre, el Ipsa -el principal selectivo accionario del país- contará con 31 acciones, donde destaca la incorporación de Pampa Investments.

Dicha sociedad y Potasios conforman el Grupo Pampa, a través de las cuales Julio Ponce participa en la propiedad de la minera no metálica con un 23%. Hoy, la compañía está encabezada por su hija Francisca, quien detenta la vicepresidencia.

Este año logró concretar la reestructuración de las sociedades cascadas, reduciéndolas de seis a dos, y el posterior cambio de nombre de Oro Blanco a la actual Pampa Investments.

Este jueves por la mañana, Pampa Investments realizó un evento en el salón de ruedas de la Bolsa de Santiago en el que presentó su nueva imagen corporativa, pero que coincidió con la noticia de la incorporación del papel al selectivo.

Francisca Ponce señaló que, actualmente, al interior de la firma se encuentran trabajando en lograr que los departamentos de estudios de las corredoras “hagan research de nuestra acción”. Pero las iniciativas no se agotan en ello.

“Después vamos a tratar de empezar a tener inversionistas internacionales”, para lo cual “haremos un roadshow en el extranjero, estamos trabajando con algunos bancos para concretarlo, algo que creo empezará el próximo año”, señaló la vicepresidenta de la compañía.

Junto con ello, Ponce explica que están definiendo la ciudad en la que lo realizarán, y que el objetivo “es construir el Grupo Pampa, ser una compañía sólida, tener un gobierno corporativo y que se vea el sello de esta nueva generación”.

En su discurso en el salón de ruedas, Ponce señaló que “puede parecer simplemente un cambio de nombre, pero para nosotros representa mucho más. Representa una compañía que reconoce y valora su historia, pero que al mismo tiempo ha sido capaz de evolucionar y prepararse para el futuro. Tenemos la firme convicción de que los hechos pesan más que las palabras”.

En esa línea, explicó que “hoy Pampa Investments cuenta con un valor de mercado en torno a US$3,8 billions y un free float de 29%, elementos que fortalece su presencia bursátil y ayudan a crear valor para nuestros accionistas e inversionistas locales e internacionales. Además, tras la reestructuración societaria, el descuento holding de Pampa se redujo desde niveles cercanos al 50% promedio de la última década a niveles entre el 20 y 30%. Son señales concretas de que el mercado está conociendo esta estructura”.

“Las compañías que quieren permanecer en el tiempo tienen que ser capaces de evolucionar. Creo firmemente que cada generación tiene la responsabilidad de preparar a las organizaciones para lo que viene”, sostuvo.

Este martes, SQM informó que las ganancias durante abril y junio de este año llegaron a US$660 millones, una subida de 646% respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que a nivel semestral alcanzaron los US$1.024,7 millones. Al respecto, Ponce señaló que los resultados fueron “mejor de lo esperado”, y que SQM “es una empresa increíble, la gente que está dentro hace un trabajo espectacular, tiene una innovación, dedicación. Somos súper orgullosos de SQM”.