Los seis bancos de inversión en carrera para vender el control de Azul Azul

La venta del control de Azul Azul ya está tomando forma. Los abogados de los principales acreedores no relacionados de Asesorías e Inversiones Sartor se reunieron esta semana con el liquidador Eduardo Godoy y elaboraron una lista de bancos de inversión a los que se invitará a participar para elegir al que gestionará la venta del control de Azul Azul.

Actualmente, el 63,07% de la concesionaria del club deportivo Universidad de Chile se encuentra en manos del fondo de inversión privado Tacttical Sport, el cual era controlado por Michael Clark -hoy en prisión preventiva en Capitán Yáber- hasta fines del mes pasado, cuando firmó la resciliación del contrato que le había permitido hacerse del 90% de las cuotas por US$ 5.719.482, cifra que nunca fue pagada.

Esto implicó que las cuotas volvieran a Asesorías e Inversiones Sartor S.A., la que actualmente está en un proceso concursal de liquidación en tribunales civiles.

En ese proceso, los tres principales acreedores no relacionados a la sociedad deudora son Toesca, BCI y Vector Capital, cuyos abogados se reunieron esta semana y elaboraron una lista de posibles bancos de inversión, en la que incluyeron a las tres mayores corredoras de bolsa locales: LarrainVial, BTG Pactual y Banchile. Entre enero y junio, las tres mayores corredoras de Chile son LarrainVial con 24,14% del total transado en acciones en el periodo, seguida por BTG (17,12%) y Banchile (9,93%).

Pero además, ya que quizá la operación no interese a grandes intermaeiarias, las que suelen cobrar altas comisiones, también definieron a tres bancos de inversión más boutique: Link Capital, Altis y Landmark.

Tyndall fue fundada por exejecuivos de JP Morgan; Link Capital fue creada en 2018 por exejecutivos de IM Trust; y Landmak es dirigida por Julio Cardenal, ex IB Partners, y Pablo Larraín.

Personas al tanto de las negociaciones dijeron que otras gestoras podrían sumarse en las próxima semanas.

La venta del 63,07% por parte de Carlos Heller a Sartor se materializó en US$ 15,5 millones.

Los acreedores están solicitando cotizaciones y propuestas a los distintos bancos de inversión para definir, “ojalá la próxima semana”, señala una fuente al tanto, al agente que podría dirigir la venta. La decisión final, sin embargo, será votada en la junta de acreedores del próximo 3 de septiembre. La decisión debe ser adoptada por la mayoría absoluta de las acreencias que participen en la instancia.

Hasta hace dos semanas, se habían presentado 22 acreedores en tribunales a verificar los créditos de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., por un monto total de $ 37 mil millones, pero muchos de ellos probablemente serán objetados por su relación con el mismo grupo.

La intención del liquidador y los acreedores es que el banco de inversión electo emprenda más bien un proceso de M&A, aunque la transacción finalmente deba realizarse vía remate en Bolsa. Es decir, que existe due diligence, data room y negociaciones bilaterales con los potenciales interesados para intentar maximizar el valor a conseguir.

En paralelo, el liquidador pretende acudir a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para determinar si existe o no la obligación de realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), ya que el fondo Tactical Sport es dueño de un paquete controlador, del 63,07% de las acciones de Azul Azul.