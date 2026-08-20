SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Los seis bancos de inversión en carrera para vender el control de Azul Azul

    Los acreedores ya están solicitando cotizaciones y propuestas a una primera lista de bancos de inversión a los que se invitó para trabajar la venta del 63,07% de la concesionaria. En la junta de acreedores del 3 de septiembre podrían ya tomar una decisión para la venta de ese pórcentaje.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La venta del control de Azul Azul ya está tomando forma. Los abogados de los principales acreedores no relacionados de Asesorías e Inversiones Sartor se reunieron esta semana con el liquidador Eduardo Godoy y elaboraron una lista de bancos de inversión a los que se invitará a participar para elegir al que gestionará la venta del control de Azul Azul.

    Actualmente, el 63,07% de la concesionaria del club deportivo Universidad de Chile se encuentra en manos del fondo de inversión privado Tacttical Sport, el cual era controlado por Michael Clark -hoy en prisión preventiva en Capitán Yáber- hasta fines del mes pasado, cuando firmó la resciliación del contrato que le había permitido hacerse del 90% de las cuotas por US$ 5.719.482, cifra que nunca fue pagada.

    Esto implicó que las cuotas volvieran a Asesorías e Inversiones Sartor S.A., la que actualmente está en un proceso concursal de liquidación en tribunales civiles.

    En ese proceso, los tres principales acreedores no relacionados a la sociedad deudora son Toesca, BCI y Vector Capital, cuyos abogados se reunieron esta semana y elaboraron una lista de posibles bancos de inversión, en la que incluyeron a las tres mayores corredoras de bolsa locales: LarrainVial, BTG Pactual y Banchile. Entre enero y junio, las tres mayores corredoras de Chile son LarrainVial con 24,14% del total transado en acciones en el periodo, seguida por BTG (17,12%) y Banchile (9,93%).

    Pero además, ya que quizá la operación no interese a grandes intermaeiarias, las que suelen cobrar altas comisiones, también definieron a tres bancos de inversión más boutique: Link Capital, Altis y Landmark.

    Tyndall fue fundada por exejecuivos de JP Morgan; Link Capital fue creada en 2018 por exejecutivos de IM Trust; y Landmak es dirigida por Julio Cardenal, ex IB Partners, y Pablo Larraín.

    Personas al tanto de las negociaciones dijeron que otras gestoras podrían sumarse en las próxima semanas.

    La venta del 63,07% por parte de Carlos Heller a Sartor se materializó en US$ 15,5 millones.

    Los acreedores están solicitando cotizaciones y propuestas a los distintos bancos de inversión para definir, “ojalá la próxima semana”, señala una fuente al tanto, al agente que podría dirigir la venta. La decisión final, sin embargo, será votada en la junta de acreedores del próximo 3 de septiembre. La decisión debe ser adoptada por la mayoría absoluta de las acreencias que participen en la instancia.

    Hasta hace dos semanas, se habían presentado 22 acreedores en tribunales a verificar los créditos de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., por un monto total de $ 37 mil millones, pero muchos de ellos probablemente serán objetados por su relación con el mismo grupo.

    La intención del liquidador y los acreedores es que el banco de inversión electo emprenda más bien un proceso de M&A, aunque la transacción finalmente deba realizarse vía remate en Bolsa. Es decir, que existe due diligence, data room y negociaciones bilaterales con los potenciales interesados para intentar maximizar el valor a conseguir.

    En paralelo, el liquidador pretende acudir a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para determinar si existe o no la obligación de realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), ya que el fondo Tactical Sport es dueño de un paquete controlador, del 63,07% de las acciones de Azul Azul.

    Más sobre:MercadosAzul AzulCaso Sartor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) niega vínculos con presuntas irregularidades en Junaeb

    Denuncian que Carabineros habría forzado a dos estudiantes de liceo de Quellón a desvestirse durante procedimiento policial

    Senado manifiesta “plena disposición a colaborar” con investigación que involucra a parlamentarios con irregularidades en Junaeb

    Alvarado interviene para destrabar la reforma de seguridad y gobierno se abre a cambios en medio de recriminaciones internas

    Rodrigo Buzeta, el influyente arquitecto imputado por dispensarios de marihuana y ligado a causa por fraude de inmobiliaria familiar

    El esperado cara a cara de Lincolao con las academias chilenas en medio de la tensión por los cambios al Fondecyt

    Lo más leído

    1.
    Fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande es condenado a cadena perpetua

    Fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande es condenado a cadena perpetua

    2.
    Laboratorio Chile estima en US$225 millones el ahorro del Fisco con venta del homólogo genérico del Ozempic

    Laboratorio Chile estima en US$225 millones el ahorro del Fisco con venta del homólogo genérico del Ozempic

    3.
    Latam logra financiamiento por más de US$500 millones para incorporar 11 nuevos aviones a su flota

    Latam logra financiamiento por más de US$500 millones para incorporar 11 nuevos aviones a su flota

    4.
    Cámara Chilena de la Construcción elige a Raimundo Rencoret como su nuevo presidente por los próximos dos años

    Cámara Chilena de la Construcción elige a Raimundo Rencoret como su nuevo presidente por los próximos dos años

    5.
    Hacienda proyecta alzas en los combustibles de mantenerse el escenario actual y que será mayor en el diésel

    Hacienda proyecta alzas en los combustibles de mantenerse el escenario actual y que será mayor en el diésel

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Fondas del Parque O’Higgins: estos son los artistas invitados y precios de las entradas para el evento de 2026

    Fondas del Parque O’Higgins: estos son los artistas invitados y precios de las entradas para el evento de 2026

    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Denuncian que Carabineros habría forzado a dos estudiantes de liceo de Quellón a desvestirse durante procedimiento policial
    Chile

    Denuncian que Carabineros habría forzado a dos estudiantes de liceo de Quellón a desvestirse durante procedimiento policial

    Senado manifiesta “plena disposición a colaborar” con investigación que involucra a parlamentarios con irregularidades en Junaeb

    Alvarado interviene para destrabar la reforma de seguridad y gobierno se abre a cambios en medio de recriminaciones internas

    Delegado presidencial del Maule responde a dichos de Rincón ante rechazo a proyecto eléctrico criticado por Leonardo DiCaprio
    Negocios

    Delegado presidencial del Maule responde a dichos de Rincón ante rechazo a proyecto eléctrico criticado por Leonardo DiCaprio

    Cámara Chilena de la Construcción elige a Raimundo Rencoret como su nuevo presidente por los próximos dos años

    Hacienda proyecta alzas en los combustibles de mantenerse el escenario actual y que será mayor en el diésel

    Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción
    Tendencias

    Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    Cuáles fueron los 10 emojis más utilizados en 2025, según Google

    Cita con Duco y recomponer relaciones rotas: los primeros pasos de Francisco Riveros para rearmar el Ministerio del Deporte
    El Deportivo

    Cita con Duco y recomponer relaciones rotas: los primeros pasos de Francisco Riveros para rearmar el Ministerio del Deporte

    Maxim Molokoedov: la novela inspirada en el futbolista preso que jamás volvió

    “Tanto amor por los chilenos”: Montreal reacciona a la locura por Alexis Sánchez en el debut del delantero

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Yesteryear: el libro que trata el fenómeno de las “tradwives” y que se ha convertido en el último gran suceso editorial
    Cultura y entretención

    Yesteryear: el libro que trata el fenómeno de las “tradwives” y que se ha convertido en el último gran suceso editorial

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo

    Moria: cómo la serie de Moria Casán de Netflix se convirtió en la más excesiva del momento

    La desesperada medida que Irán estaría barajando en el caso que Trump escale la guerra en Medio Oriente
    Mundo

    La desesperada medida que Irán estaría barajando en el caso que Trump escale la guerra en Medio Oriente

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles

    Rusia señala a Reino Unido como el mayor impulsor europeo del apoyo a Ucrania frente al “cansancio” de otros

    Insuficiencia Ovárica Prematura: La salud mental tras un diagnóstico
    Paula

    Insuficiencia Ovárica Prematura: La salud mental tras un diagnóstico

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez