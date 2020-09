Chile Vamos aún no destraba primarias y busca protocolo

Primero estuvieron a solas los secretarios generales de la UDI y RN. Y, posteriormente, ayer se sumaron los timoneles de esos partidos. Luego, a las 16.00 horas, llegaron a la sede del gremialismo los dirigentes de Evópoli y el PRI con el objetivo de continuar las tratativas para destrabar en qué lugares Chile Vamos realizará primarias de cara a las elecciones municipales de abril del próximo año.

El día anterior se habían reunido a solas solo RN y la UDI, lo que desató la molestia de los partidos aliados por excluirlos de las negociaciones y llevarlas de manera hermética, por lo que presionaron para estar presentes.

En este contexto, ayer se desarrolló un nuevo encuentro, en el que avanzaron en establecer más de 40 primarias, entre ellas, en Copiapó, Iquique, San Javier, Curicó, Talca, San Pedro de la Paz, Valparaíso, Concón y Temuco. En el caso de Viña del Mar, además, fuentes del oficialismo dicen que zanjaron no aplicar una primaria y resolver al candidato en enero. Una fórmula probable -dicen- sería a través de encuestas.

Sin embargo, al cierre de esta edición todavía no resolvían qué hacer en las comunas de la Región Metropolitana, en la que desde hace varios días se han concentrado los nudos que han tensionado las conversaciones. Así, seguían sin destrabarse algunas zonas de conflicto.

El ambiente en la coalición se ha visto tensionado a tal punto que Evópoli y el PRI, incluso, advirtieron que se ponía en riesgo el bloque si es que no se accedía a realizar primarias en determinadas comunas, siendo Vitacura la que más ha enfrentado a los dirigentes. Esto, ya que también existe presión de la UDI, colectividad que, según dicen en el oficialismo, se mantiene firme en su postura.

En esa comuna -que comanda hace casi 24 años Raúl Torrealba (RN), quien no puede ir a la reelección-, la UDI y Evópoli demandan que se realice una primaria, pero RN se ha resistido. Y mientras el partido liderado por Rafael Prohens no se abra a una definición previa, Evópoli se niega a firmar un pacto municipal en todo el país, que deben presentar a más tardar hoy en el Servel. “Si RN no está dispuesto a hacer primarias, en la práctica se acaba Chile Vamos”, dijo el senador Felipe Kast.

La disputa tiene que ver con el poder que tiene Vitacura en el principal bolsón de votos tradicionales de la centroderecha. En la primera vuelta presidencial de 2017, votaron 58 mil personas. En tamaño, es casi un tercio de los 153 mil que votaron en Las Condes. Sebastián Piñera sacó 74% en Vitacura y 65% en Las Condes. José Antonio Kast sacó 7% y 8,5%, respectivamente.

Las cartas para esa comuna son, por RN, el concejal Maximiliano del Real, quien tampoco concita apoyo unánime de ese partido, por lo que también está en carrera Carlos Cruz-Coke. En la UDI, en tanto, la carta es Pablo Zalaquett; mientras que en Evópoli es la exministra Camila Merino. Además, el Partido Republicano, que lidera José Antonio Kast, también tiene su apuesta: el concejal Cristián Araya.

“La imposición o nombramiento entre cuatro paredes de los candidatos no corresponde. Nos parece que lo mínimo es hacer primarias”, afirmó ayer el presidente de Evópoli, Andrés Molina, mientras que Prohens manifestó: “No olviden en Evópoli que el primer diputado que tuvieron fue gracias a la generosidad de RN a Felipe Kast por Santiago, porque le cedimos el cupo de esa comuna”.

Asistentes a la cita dicen que Evópoli, por ejemplo, consultó si una encuesta podría ser una alternativa para resolver la disputa por Vitacura, aunque también se abordaron otras opciones, sin llegar a una resolución al cierre de esta edición.

En todo caso, no es solo Vitacura lo que tensiona al bloque. También está pendiente qué pasará en Lo Barnechea, Colina, San Bernardo y Estación Central, entre otras. En paralelo, otro de los temas que deben resolver es qué pasará con el Partido Republicano. Si bien ya se descartó que vaya en el mismo pacto con Chile Vamos, ayer se conversaba la posibilidad de pactos por omisión. Eso sí, Evópoli y el PRI advierten que no están disponibles y que dependerá de si RN y la UDI quieren cederle espacio a José Antonio Kast. “Si un partido quiere omitirse, es un tema de cada partido”, agregó Molina.

Protocolo

Las colectividades también están en conversaciones para la elaboración de un protocolo que permita zanjar posibles disputas futuras.

De hecho, cada partido ha trabajado en su propio documento para consensuar una propuesta común como coalición. Por ejemplo, buscan regular qué pasará en casos excepcionales, como Providencia y Las Condes. Esto, si es que Evelyn Matthei y Joaquín Lavín, respectivamente, quieren ser candidatos presidenciales. “Ahí debe haber un procedimiento para poder elegir al mejor candidato y que no sea designado a dedo”, sostuvo Molina. Asimismo, Evópoli busca que en ese protocolo quede establecido qué pasa si algún candidato tiene problemas judiciales; o si hay cartas del sector que hayan renunciado a los partidos y quieran ir por fuera.

“Siempre hemos abogado por que exista este protocolo, el cual también debería funcionar para las elecciones o negociaciones siguientes del conglomerado, y así evitar problemas futuros en Chile Vamos”, comentó el presidente del PRI, Rodrigo Caramori.

Preocupación en La Moneda

En medio de este escenario, la negociación en Chile Vamos no ha pasado desapercibida para el gobierno. Esto, ya que al Presidente Sebastián Piñera le interesa -según fuentes del oficialismo- que el bloque esté ordenado.

De hecho, el ministro Víctor Pérez ha estado en conversaciones con los dirigentes para instarlos a llegar a un acuerdo. “Estoy seguro que, a pesar de todas las dificultades, ese acuerdo se va a lograr. Es lo que el gobierno ha instado. Nunca ha habido una negociación fácil y sencilla”, dijo ayer el jefe de gabinete.