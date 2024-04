Héctor Llaitul solicita la “absolución y la justicia” ad portas de conocer su veredicto

A las 9.00 de este lunes, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco recibió al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul Catrillanca, para dar inicio a la audiencia donde se conocerá el veredicto en el juicio en su contra.

Antes de conocer la resolución del tribunal, Llaitul tomó la palabra y solicitó ser absuelto y que se aplique la justicia en su caso.

“Más allá de solicitar que se tome en consideración para una eventual condena, la prueba de esta -a nuestro juicio- tiene que ser concreta, objetiva y fundamentada en relación a si existen los nexos por lo menos con los ilícitos que se me imputaron”, dijo el líder de la CAM.

Junto con ello, agregó que, “en relación a eso yo solicito la absolución y la justicia en este proceso judicial”.

Héctor Llaitul. Foto: Ricardo Ulloa/Aton Chile-

Llaitul es acusado de cometer cinco delitos en 54 hechos de violencia en la Macrozona Sur. El ministerio Público lo adjudica como presunto autor de delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta, hurto de madera y atentado contra la autoridad.

Bajo ese escenario, la Fiscalía espera un fallo condenatorio y una pena de 25 años de reclusión.

Para las 12.00 de este lunes está agendada la lectura del veredicto, de esa forma se conocerá si Llaitul queda absuelto de los cargos que se le acusan o si será condenado.

“Si me condenan, va a seguir existiendo el conflicto mapuche”

En su intervención, Llaitul argumentó que si resulta ser condenado por los ilícitos que se le acusan, el conflicto mapuche seguiría existiendo.

El comunero insistió en que “acá ha habido un choque de culturas”. “Nosotros hemos hablado de la criminalización de la causa mapuche. El emplazamiento es si se va a contribuir con responsabilidad a buscar una suerte de solución a un conflicto histórico o este va a permanecer en el tiempo”, planteó.

“Tiene que ver con esta imposibilidad de entendimiento entre lo que es la causa mapuche”, indicó.

Junto con ello, agregó: “Seguramente esta será una condena en donde yo reciba toda la fuerza del Estado, por este mismo choque de culturas, de que no nos podemos entender y que va a existir un conflicto permanentemente”.

En esa línea, el líder de la CAM, señaló que “para condenar a alguien, no es suficiente la subjetividad de la Fiscalía, yo por lo menos, es lo que observé todo el tiempo. Una condena a mi juicio no debe ser sobre la base de la subjetividad, tiene que ser con pruebas concretas y objetivas, no tiene que ser sobre la base de suposiciones o de especulación”.

En ese sentido, aseguró que “cuando se habla de la alteración al orden, yo estando preso, sigue existiendo el conflicto mapuche. Si me condenan, va a seguir existiendo el conflicto mapuche, porque es un problema objetivo, de condiciones objetivas”, manifestó.