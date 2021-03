Hugo Gutiérrez no pudo ser formalizado al no ser “ubicado” en sus domicilios: Fiscalía estudia orden de detención

El exdiputado del PC y actual candidato a constituyente Hugo Gutiérrez debía ser formalizado hoy por los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública, luego de un episodio que se registró el pasado 8 de agosto de 2020 en el marco de una fiscalización sanitaria realizada al entonces parlamentario en la ciudad de Iquique.

Sin embargo, el exparlamentario no pudo ser formalizado debido a que no fue ubicado en los al menos cuatro domicilios que registra en ciudades como Valparaíso e Iquique. De esta forma, no se presentó en la audiencia que debía llevarse a cabo hoy.

El fiscal Eduardo Ríos explicó que “en el domicilio que se logró identificar en la comuna de Iquique se intentó ubicar en al menos tres oportunidades de diciembre a la fecha. Sin embargo, los habitantes de ese domicilio, conserjes incluso, manifiestan que, no obstante vive ahí, no saben cuándo volverá a la región, no se conoce otro lugar donde ubicarlo y tampoco no hay forma de hacerlo presentar de forma voluntaria ante el Tribunal de Garantía Iquique”.

De acuerdo a la fiscalía, no se propondrá otra fecha de formalización debido que se estima que pueda ocurrir la misma situación. De hecho, su formalización debía realizarse el 14 de diciembre pero tampoco pudo realizarse.

De esta forma, según dijo el fiscal Ríos, de no ubicar a Gutiérrez, se estudia solicitar una orden de detención contra el exdiputado. Otra vía que contempla el Ministerio Público es presentar un requerimiento abreviado.

Anoche, el exparlamentario escribió en su cuenta de Twitter: “Recién me entero que mañana me formalizan por el delito de amenazas a funcionarios de la Armada. Un día de estos me encarcelan y ni sabré por qué”.

El hecho por el que se formalizaría a Gutiérrez fue registrado en un video, donde se aprecia que el exlegislador se niega a ser fiscalizado por efectivos navales en el sector de Cavancha -en el marco de la pandemia de Covid-19- y los interpela haciendo alusión a su cargo en el Congreso. “Yo soy la autoridad”, “ustedes no pueden controlarme”, “yo tengo que denunciar a quienes me controlan”, “cuando me pasa a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla”, “yo soy más autoridad que usted”, son algunas de las frases que emitió en ese momento.