Diputado Hugo Gutiérrez al ser controlado: “Yo soy más autoridad que usted” (...) “Cuando me pasa a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla”

Esta noche, en la red social Twitter se dio a conocer un video donde se aprecia un control por parte de efectivos de la Armada al diputado Hugo Gutiérrez (PC).

En el registro, se aprecia que el parlamentario por Iquique se niega a ser fiscalizado por parte de los efectivos navales y interpela a quienes intentan controlarlo haciendo alusión a su cargo en el Congreso.

“Yo soy la autoridad”, “Ustedes no pueden controlarme”, “Yo tengo que denunciar a quienes me controlan”, “Cuando me pasa a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla”, “Yo soy más autoridad que usted”, son algunas de las frases que se le escuchan al abogado.

A continuación el video.