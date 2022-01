Jefe de Defensa para La Araucanía emplaza a homicidas de comunero y agricultor: “¿Por qué no se enfrentan con nosotros?, los invito”.

El jefe de Defensa Nacionanal para La Araucanía, general de Ejército Luis Cuellar, calificó de “cobardes” a los responsables de las muertes de un comunero en Cañete y de un agricultor en Angol, registradas ayer martes, por atacar a civiles desarmados y, en este sentido, emplazó a los violentistas a enfrentarse con las Fuerzas Armadas.

El llamado fue hecho por el general Cuellar tras la reunión semanal que realizan los jefes de ambas policía, las autoridades de gobierno y el encargado de brindar seguridad y apoyo a los efectivos policiales que patrullan la Ruta 5 Sur y caminos rurales, principalmente en la provincia de Malleco.

Esto en el contexto del homicidio del parcelero Joel Ovalle, ocurrido la tarde de ayer martes en el sector Alboyanco y la muerte de un comunero mapuche en la zona de Cañete, así como del ataque armado a un conductor que resultó con una herida de bala en el rostro esta mañana, en el sector Las Rosas de la ruta que une Lumaco con los Sauces y del ataque incendiario en el sector Quetre de Galvarino que terminó con una cosechera destruída y un vehiculo menor incendiado por un grupo armado de encapuchados.

“Nosotros no somos policías, nosotros somos parte de la Fuerzas Armadas. Quien habla, habla en nombre del Ejército de Chile. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra. Nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie. Pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va centrar su arma, va a identificar blanco y va a haber bajas, eso es una realidad, va a haber bajas”, destacó.

“Por eso les digo y repito enfáticamente; aquí hay gente cobarde que mata civiles desarmados. ¿Porqué no se enfrentan con nosotros’, los invito” concluyó el general Cuellar.

Estado de Emergencia

Por su parte, el coordinador nacional para la Macrozona Sur, Pablo Urquizar, señaló que “el Estado de Emergencia se hace más necesario que nunca, porque son estas orgánicas que no distinguen origen étnico ni color político, las que terminan afectando gravemente la vida y la integridad física de familias mapuches y no mapuches”,

Ambas autoridades concordaron en que una de las principales difultades para desarrollar las tareas de seguridad, es la extesión del territorio que deben proteger, tres veces mayor que la Región Metropolitana, el cuál es extremadamente complejo en su geografía y clima.