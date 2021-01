Johanna Olivares, directora (S) del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género: “Vamos a superar las diferentes apreciaciones que se entregaron”

El 9 de diciembre de 2020, la Contraloría emitió un preinforme de auditoría al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg). Se investigó el cumplimiento de las funciones realizadas por Sernameg para evitar la propagación del Covid-19 en sus centros y para asegurar la continuidad de protección de mujeres víctimas de violencia.

A grandes rasgos, los principales hallazgos del preinforme, que consta de 60 páginas, contemplan problemas de rigurosidad, eficacia, falta de control y retraso en la respuesta de algunos programas.

Ante esto, la directora (S) de Sernameg, Johanna Olivares, respondió a las observaciones, explicando que el servicio ya envió sus reparos: “No podemos faltar a la rigurosidad y reserva del proceso. La respuesta absoluta vendrá en la instancia de cierre, cuando la Contraloría publique el informe final”.

¿Cuál es la respuesta del servicio al preinforme que entregó Contraloría?

En diciembre del año pasado enviamos un informe extenso que abarca todas las apreciaciones. Destaco su objetividad, ya que levantamos algunas de las observaciones con absoluto respaldo. A las personas que revisan les dimos acceso a nuestras plataformas para que, en libertad absoluta, puedan conocer la modalidad de los registros. Se entregó toda la información posible.

Si Sernameg desplegó todas las gestiones correspondientes, ¿por qué los hallazgos de la auditoría van en un sentido diferente?

La violencia contra la mujer significa un trabajo en espiral, por lo que pueden quedar muchas dudas o inexactitudes en la información, que tenemos la oportunidad de subsanar en nuestra respuesta. Eso sucede acá, es una mirada amplia de lo que nosotros hacemos y lo más probable es que estas situaciones hayan quedado con necesidad de profundización, lo que hicimos con mayor detalle en la respuesta que entregamos.

¿Existe, efectivamente, algún problema que coincida con las observaciones que se hicieron?

Entendemos que siempre está la posibilidad de avanzar. Sin duda alguna, siempre estamos abiertos a la mejora, a trabajar en la eficiencia y eficacia de nuestra labor. Las labores humanas son perfectibles, pero ese es nuestro compromiso y en lo que hemos estado trabajando.

¿Los hallazgos del preinforme la tomaron por sorpresa?

Aquí cada cual cumple su rol. Efectivamente, no era lo que esperábamos, pero está en el marco de una interacción que surge por primera vez. Entiendo que los profesionales a cargo deben tener toda una información que quizás no manejaban desde un principio, lo que provocó algunas inexactitudes en las observaciones.

Sobre el plan Mascarilla 19, se expuso que el contacto con algunas mujeres tardó hasta 73 días. ¿Cómo explica ese retraso?

No es que en esos días no se haya tomado contacto con esa mujer, sino que la visualización de Contraloría no contempló los intentos previos antes de hacer un contacto efectivo. En ese caso en particular no fueron 73 días, sino 40, y en la plataforma existe el registro de los intentos de llamado. Cada paso que dimos se incorporó en la respuesta que entregamos.

El preinforme determinó “falta de control y monitoreo”. ¿Cómo regulan eso?

Nuestra estructura interna tiene contrapartes técnicas para cada una de las regiones y estas, a su vez, para cada dispositivo local. El servicio funciona como un engranaje, en donde cada dirección es monitoreada a nivel nacional. Desde la unidad se hacen distintos seguimientos, por lo que la supervisión se realiza periódicamente y si no hay nada urgente, es una vez por semana.

¿Las observaciones podrían afectar la confianza de las mujeres en el servicio?

Estamos absolutamente convencidos de que las respuestas al preinforme van a permitir la comprensión de Contraloría respecto de nuestro hacer. En la medida en que tengamos acceso al informe final podría contestar el resultado de este proceso de supervisión.

¿Cómo estima que serán los resultados del informe final?

Creo que vamos a superar las diferentes apreciaciones que se entregaron. Sin duda eso nos va a significar volver a mirarnos en algunos aspectos y seguir con nuestro plan de mejora.