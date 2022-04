La polémica por la alusión de alcaldesa Ripamonti a supuesto financiamiento “narco” en ollas comunes de Viña

Polémica causaron los dichos de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien aludió a un supuesto financiamiento “narco” en las ollas comunes de la ciudad.

En el marco del lanzamiento de los Fondos Nacionales de Seguridad Pública, realizado ayer en la región de Valparaíso, la jefa comunal sostuvo que “el Estado no puede abundar más a las comunidades porque cuando el Estado abandonó, las más de 120 ollas comunes que hubo en Viña del Mar, adivinen quien las costeó... ese es el problema cuando no llega el Estado. En Valparaíso y en todas las comunas pasa lo mismo. El Estado está y ocupamos el espacio que otros no ocupan, que es el espacio de los delincuentes, narcotraficantes”.

Dichos que le valieron una serie de críticas por parte de dirigentas vecinales de la ciudad jardín. “Nos jugamos la vida por nuestra gente, yo iba a la feria Caupolicán a buscar las verduras y después hasta me empezaron a insultar. Somos mujeres, la mayoría jefa de hogar con niños chicos, no tenemos ningún ingreso, sin pega. Ella básicamente nos está diciendo que actuamos con los delincuentes y con el narcotráfico. Primero que averigüe bien, como corresponde, antes de abrir la boca”, indicó a Cooperativa, Susana Ruminot, presidenta de la junta de vecinos Palmas Chilenas de Forestal.

Este viernes en tanto, Ripamonti salió a aclarar sus dichos con un video donde matizaba sus dichos. “No vamos a generalizar y decir que todas las ollas fueran así. Obviamente la mayoría de ellas fue por gestión autoconvocada de las propias comunidades, 99% mujeres que, además de gestar su casa, se dedicaban a generar almuerzos y comidas para alimentar a parte de su comunidad”, se escucha en el registro audiovisual.