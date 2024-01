Las disímiles posturas de directores de colegios por la divulgación de los puntajes de la PAES

El 29 de diciembre, la Subsecretaría de Educación envió un correo a los representantes de las universidades y actores del ministerio para que no compartieran públicamente los resultados de los colegios en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

A pesar del aviso, el miércoles 3 de enero se comenzó a divulgar por los medios de comunicación la lista de los 100 mejores colegios en la PAES, en la cual hubo un total de 97 establecimientos particulares pagados, mientras que solo dos municipales y uno particular subvencionado. Ante las críticas recibidas, la misma autoridad de Educación Superior emitió un comunicado durante el día explicando que “la Subsecretaría tiene la obligación de dar cumplimiento a la normativa vigente, que dispone que los procesos e instrumentos de acceso deben ajustarse a lo dispuesto en la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, lo cual se refrenda en la normativa del Sistema de Acceso”.

La Tercera consultó a distintos directores que forman parte de este ranking, su opinión respecto a la difusión de esta información de manera pública.

Santiago Baraona, director del colegio Tabancura de Vitacura, segundo en la lista divulgada con 864,7 puntos entre las pruebas de Competencia Lectora (CLEC) y Competencia Matemática (C1), opina que “a los colegios en particular y al sistema educativo en general les viene bien que se conozcan los resultados, para mejorar la calidad, el escrutinio público”.

En una misma línea se muestra Álvaro Valenzuela, director del colegio Cambridge College de Providencia y primero en el ranking con 879,27 puntos. “Yo soy partidario de tener pública la información total y que las autoridades ministeriales nos entreguen a nosotros lo máximo de información, que nos permite progresar, corregir y mejorar”, enfatiza.

Sin embargo, Francisco Javier Valdés, secretario general del colegio Pinares de Chiguayante, décimo en el ranking con 841,69 puntos, prefiere que se mantengan en privado. “Tiene que haber un respeto a la confidencialidad de las personas, no ventilar los resultados tampoco mucho, con discreción, con respeto a la persona. Está bien que sea discreto,” explica.

Más acorde con lo pedido por las autoridades educacionales, John Seaquist, director del colegio Lincoln International Academy y cuarto en el ranking con 852,9 puntos, menciona que ellos “se ajustan a lo definido por la autoridad. Es de esperar que sean medidas que busquen lo mejor para los estudiantes, ya sea la educación básica, media o superior, todo lo que vaya en pos de eso es bienvenido”.

Luis Poblete, director del colegio Augusto D´Halmar de Ñuñoa, el primero de los colegios municipales en aparecer en la lista, en la posición 21 con 827,1 puntos dice que “ellos no le dan mucha importancia, porque tenemos el conocimiento de ellos (sus alumnos) mensualmente, quincenalmente. Ellos hacen ensayos cada 15 días. Comparten su información, se ayudan, vienen el día sábado. Los resultados que se dieron ahora, que nadie los tiene, ellos se dieron un compromiso de si quieren que los conozcamos o no. Muy bajo porcentaje no me quiso dar su puntaje”.