“Lo niego tajantemente”: Ministro Paris afirma que “no existe ninguna vinculación” entre el robo de computadores de la Seremi con “un afán de ocultamiento”

Con un evidente tono de molestia en sus palabras, el ministro de Salud, Enrique Paris negó cualquier posible vínculo entre el robo de quince computadores nuevos (además de otros cuatro sin embalar), desde las oficinas de la Seremi metropolitana, con su negativa a entregar los correos del exministro Mañalich a la Fiscalía, en el marco de la investigación judicial sobre su gestión de la pandemia.

La posible relación entre ambos sucesos, fue planteada en las redes sociales, entre otros, por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. “Sin duda es muy conveniente este robo para quienes han sido requeridos por la justicia y se niegan a entregar información. Este atentado a la institucionalidad es vergonzoso y muy sospechoso!”, tuiteó el edil.

Sin embargo, en el habitual reporte diario, Paris fue enfático. “No hay ninguna vinculación, lo niego tajantemente”, señaló. “Eso ha sido postulado por un alcalde que no sé en qué basa esa acusación que es falsa y ridícula, porque la verdad es que los computadores eran de la seremía”.

A continuación, el titular de Salud detalló lo que había en los equipos sustraídos. “15 máquinas que estaban embaladas totalmente nuevas, sin ocupar y cuatro máquinas más que tienen solamente información de las personas que se refiere al área de recursos humanos”.

Paris cerró su alocución con un llamado a evitar las especulaciones, tal como lo señaló ayer la seremi, Paula Labra.“Vincular este robo con un afán de ocultamiento es confundir a la opinión pública, trata mal a los funcionarios, no se compadece con la democracia, no se compadece con el diálogo, con las buenas intenciones que tiene la mayoría de los chilenos, salvo algunos que ven en estas maniobras cosas ocultas, cosas raras que no corresponde decir”.