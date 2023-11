Los cambios que permitirán a 779 mil hogares postular a beneficios del Estado a los que no podían acceder

En el marco de un diálogo con dirigentes sociales de Cerro Navia, el gobierno dio a conocer varios cambios que se van a implementar en la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.

La actividad tuvo lugar en la sede social de la Unidad Vecinal 12 de Cerro Navia, la mañana de este lunes. Participó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, su par de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, y el alcalde de la comuna anfitriona, Mauro Tamayo.

Desde noviembre de 2023, la Subsecretaría de Evaluación Social implementó mejoras en el cálculo de la calificación socioeconómica para el registro “con el objetivo de fortalecer su precisión, legitimidad y oportunidad de cara a la a ciudadanía”, explican desde el gobierno.

Los cambios consideran la incorporación de nuevos datos que permitirán reflejar de mejor manera la realidad de las familias. Con esas modificaciones, 779.131 hogares podrán solicitar beneficios del Estado a los que antes del cambio no estaban accediendo.

La ministra Javiera Toro destacó que se trata de ajustes que en la práctica estos hogares entrarán en tramos más bajos y podrán optar así a nuevos beneficios sociales.

Por su parte, la subsecretaria Poblete precisó que la calificación actualizada fue publicada y está disponible desde el 24 de noviembre para que las personas puedan consultar con su rut.

Actualizaciones

Con los resultados de la encuesta Casen 2022, se van a actualizar los límites en los tramos de la calificación. La medida se debe a que los ingresos han cambiado desde los vigentes de la Casen de cinco años antes. Así los ingresos que se consideran para cada tramo representan mejor la realidad del país. Con ello, 1.686.507 hogares bajan de tramo. De esos, 252.791 entran al 40% y 313.401al 60% de menos ingresos.

Por otro lado, se sumaron nuevas fuentes de información para acreditar dependencia, discapacidad e invalidez en el Registro Social de Hogares disminuyendo procesos engorrosos para las familias. De esta forma, son 128.657 hogares (302.193 personas), donde viven personas identificadas a través de estas nuevas fuentes administrativas, los que bajan de tramo en la calificación socioeconómica. De estos 128.657 hogares que bajan, 51.427 entran al 40% más vulnerable y 32.948 ingresan al 60%.

Asimismo, las pensiones de reparación de personas que son parte de los informes Rettig y Valech, y personas exoneradas políticas, no serán consideradas como ingresos en el cálculo de la calificación socioeconómica. Tal corrección administrativa permitirá que 20.125 hogares compuestos por al menos una persona que recibe pensiones de reparación bajen de tramo. De ese total, 11.512 hogares (19.726 personas) entran al 40% más vulnerable y 5.398 (9.032 personas) entran al 60%.

Se incorpora Registro de Deudores de Alimentos

También, se considera la inclusión de los datos sobre deudores de pensión de alimentos para identificar en el Registro Social de Hogares a padres o madres ausentes en el hogar que no cumplen con el pago de pensión alimenticia. Esta detección se hará de manera automática con el Registro de Deudores de Alimentos y no necesitará la notificación de las personas afectadas, reduciendo así la carga administrativa. Así, no se incorporarán como ingreso económico las pensiones de alimentos impagas, beneficiando principalmente a mujeres y a sus hijos/as.

Usando esos datos, 31.452 hogares (80.063 personas) donde viven niños, niñas y adolescentes que no reciben el pago de pensiones de alimentos, y cuyos deudores forman parte del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, bajarán de tramo en la calificación socioeconómica. De ese número, 11.755 entran al 40% más vulnerable y 8.755 ingresan al 60%.

La ministra Orellana en tanto, explicó que si la persona que debería pagar su pensión no lo está haciendo “se está considerando como un factor que empobrece a la familia”.

“La deuda de pensiones de alimentos en una deuda con los niños, pero las que las pagan en su mayoría son mujeres jefas de hogar y jefas de hogar que pertenecen a los estratos más pobres, por lo tanto aquí estamos contribuyendo a que puedan acceder de mejor forma a los beneficios que entrega el Estado”, planteó la ministra de la Mujer.