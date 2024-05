Madre de Franco Vargas exige nueva autopsia e investigación por la muerte de su hijo, sin intervención de la Fiscalía Militar

La mañana de este domingo, Romy Vargas, madre del conscripto Franco Vargas -fallecido por un infarto tras presentar problemas respiratorios durante una marcha de instrucción en Putre- exigió una nueva investigación y autopsia, sin intervención de la Fiscalía Militar.

“Me mataron en vida y me matan cada día más con los detalles que me entregan los niños que han podido hablar”, lamentó Romy Vargas, en conversación con Chilevisión.

Sobre la autopsia de su hijo, difundida ayer por Radio Biobío, Vargas especificó que posee “un reporte que dice muerte súbita, falla al miocardio”.

No obstante, solicitó un nuevo procedimiento en el que no participen militares: ”Yo exijo una segunda autopsia, sin intervención de la Fiscalía Militar ¿Por qué lo digo? Lo digo con bases, cuando yo fui al Servicio Médico Legal a reconocer el cuerpo de mi hijo, yo lo vi con moretones. Yo pregunté, porque me empecé a volver loca y me sujetaron entre cuatro militares. Ellos entraron, estuvieron ahí. El tecnólogo me dijo que era normal, no sé qué cosas me explicó, no recuerdo y después me fueron a dejar al hostal y ellos se quedaron ahí”.

Junto con ello, aseguró que su hijo pidió ayuda antes de morir y relató las duras palabras que él habría recibido en esos instantes: “Este tipo, el que más se ensañó con mi hijo, dijo que no le servía en las filas un maricón cobarde y que lo iba a golpear hasta que se muriera. Y como mi Franco estaba sufriendo algo ya, como un paro, y necesitaba ayuda médica, el tipo dijo: no, que se muera. Y cuando mi hijo ya se murió, dijo: un pelao menos que no servía”.

“Ellos tienen que pagar por el daño que le hicieron a todos los niños. Yo no fui la única afectada. Yo perdí a mi hijo, pero hay madres que van a tener que lidiar con enfermedades para toda la vida: el niño que se tiene que dializar, el que probablemente tenga amputación, los intentos de suicidio, y son todos del mismo pelotón”, agregó.

En la imagen, Franco Vargas.

Adicionalmente, hizo un llamado al comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga: “Por favor, general Iturriaga no oculte a esa gente que no le sirve en sus filas. Usted tiene que hacer algo, tiene que sacar a esa gente mala porque ellos son unos traidores a la patria, porque no pueden estar matando a sus camaradas o dejarlos morir así como hicieron sufrir a mi hijo.Mi hijo no es un cobarde, los cobardes son ellos porque no me han dado la cara para venir a decirme algo”.

Hacia el final de la entrevista, Romy Vargas también solicitó al Presidente Gabriel Boric y al general Iturriaga que se reúnan con ella. “Quiero pedirle al Presidente que por favor se reúna conmigo, porque él es la máxima autoridad del Estado y yo necesito que él sepa todo y dirigirme a él, no para culparlo porque el Ejército es responsable de lo que pasó. Yo necesito que él me escuche y el general Iturriaga también, porque él es el encargado, y quien que debería asegurarme que ningún otro niño pase por lo mismo, golpear la mesa, y sacar de sus filas a estos desgraciados que hicieron esto con mi hijo, que no lo oculten”,

“Por favor, que haya una nueva investigación, sin Fiscalía Militar de por medio”, finalizó.