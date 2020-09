Más de 4 mil internos en cárceles han pedido la entrega del 10% de las AFP

“Tengo ahorros previsionales debido a que en el medio libre trabajé como chofer y temporero para una forestal y pude cotizar. Hoy, mientras estoy en la cárcel, trabajo en Sodexo y estoy nuevamente cotizando. Es importante que se nos tome en consideración como un chileno más. Muchas veces somos desplazados por estar cumpliendo una condena y detrás de nosotros hay familias. Mi primer incentivo para obtener el ahorro previsional es poder apoyar a mi familia”. Así contó Johnny Aguirre Araya (35), condenado por robo con fuerza en 2014 a cinco años de cárcel, las razones por las que pidió el retiro de su 10% de la AFP. El interno, quien trabaja como auxiliar de alimentación y aseo en el módulo de presos en cuarentena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío, es uno de los 4.060 privados de libertad en el país (aún falta el registro de los casos en Arica, Atacama y el Maule) que pidió retirar sus fondos, según cifras de Gendarmería. Johnny Aguirre, además, es uno de los afiliados que no tenía carné, por lo que la semana pasada pudo acceder a este y ahora va por el trámite de retiro.

“La unidad me gestionó sacar mi cédula, ya que estaba vencida. Tras la renovación, la semana pasada me ayudaron a gestionar el tema del 10%. Estoy en la AFP Provida. Aún no me llega el dinero, pero espero que no haya problemas”, dijo Aguirre. Hasta el 31 de julio había 46.937 privados de libertad en las cárceles del país, por lo que las 4.060 personas que han solicitado el retiro significan un 8,6% del total de la población penal. Por una instrucción nacional de Gendarmería realizada el 5 de agosto, se coordinaron operativos en los penales para empezar a avanzar con el trámite. “Mediante el presente documento, vengo a instruir a ustedes respecto de la forma en que los privados de libertad podrán hacer efectivo el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual de la AFP”, dice el texto del director nacional de Gendarmería, Christian Alveal. En el documento se señala que el proceso debe ser difundido en las cárceles con afiches, volantes, entre otros medios, para explicar en forma sencilla los pasos.

Se dio un plazo hasta el 10 de agosto para que los jefes operativos de los penales hicieran un catastro de los internos que tengan ahorros. “A los internos que manifiesten no querer realizar dicho trámite, se les informará de igual manera que su negativa no será un impedimento para realizarlo más adelante, si así lo desean”, indica la instrucción.

Desde el levantamiento de las nóminas, agrega el documento, los presos tendrán tres días para empezar el trámite y deberán hacerlo de forma online, en compañía de un funcionario de Gendarmería. En el caso de no tener carné, indica, la institución penitenciaria hará la gestión con el Registro Civil para la emisión de cédulas.

De acuerdo a Gendarmería, en la Región Metropolitana se han solicitado 1.742 retiros de fondos previsionales, de los cuales 660 son de presos en Santiago Sur y 612 de Colina I. En el Centro Penitenciario de Rancagua lo han requerido 418 reos y 141 en la Cárcel de Alto Hospicio. Además, ya existen casos de personas que han podido obtener su dinero: en el Centro Penitenciario de Isla de Pascua -según antecedentes de la Defensoría Penal Pública- hay tres internos que ya cuentan con su 10% y un interno está a la espera de aprobación.

“Este es un muy buen ejemplo para hablar de la dignidad de las personas privadas de libertad. Su estigmatización e invisibilidad es la dramática regla, que les provoca, en los hechos, barreras infranqueables. Lo que para unas personas es un derecho, para otras es una lejana expectativa que la mayoría de las veces se administra, con mucha suerte, a través de una concesión por gracia de alguna autoridad. Celebramos la labor de Gendarmería y del Registro Civil en el sentido de darle dignidad y eficacia a un derecho”, dijo el defensor nacional Andrés Mahnke.

Mario Varela, subdirector (S) de Reinserción Social de Gendarmería, indicó que “es fundamental actual con la mayor celeridad y preparación posible, por lo que a menos de una semana de publicada la ley, se emitió una instrucción sobre el procedimiento para la difusión, planificación y ejecución del trámite de retiro del 10%, en el que nuestros profesionales juegan un rol fundamental en el acompañamiento y control del proceso que se realiza dentro de los propios recintos penales”.