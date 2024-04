Ministro Cordero valora colaboración internacional en captura de Dayonis Orozco y confirma que extradición podría tardar meses

La mañana de este miércoles el ministro de Justicia, Luis Cordero, valoró la colaboración entre policías y ministerios públicos, la que habría permitido dar con el paradero y captura en Colombia del ciudadano venezolano Dayonis Orozco, quien estaba prófugo por el crimen del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez Soto, quien fue acribillado la noche del miércoles 10 de abril en Quinta Normal tras enfrentarse a tiros con un grupo de delincuentes.

En conversación con Radio Usach, el ministro aseguró que en América Latina “existe una alta cooperación hace muchos años entre policías, pero en segundo lugar, algo que se ha incentivado mucho y eso ha sido muy visible desde que llegó el fiscal (Ángel) Valencia, de la cooperación de investigaciones criminales entre ministerios públicos”.

En ese sentido, aseguró que “las investigaciones que ha estado desarrollando el Ministerio Público y la cooperación que ha tenido, tanto policial como en la investigación penal, es la que ha permitido dar fruto en este sentido. Ayer también se hicieron públicas las formas en que las policías cooperaron para poder llevar a cabo esto”, indicó.

Según se informó en las últimas horas, Orozco escapó por la frontera del norte del país hasta llegar a Colombia, donde fue capturado. Cordero, al ser consultado por la ruta de escape que habría efectuado el prófugo, señaló que “la ruta del escape es algo que no se puede cubrir periodísticamente porque hay razones de investigación que probablemente lleven a que no se tome o no se informe plenamente eso por razones estratégicas, por un circuito probablemente que pueda estar dando vuelta ahí”.

Respecto a la verdadera identidad de Orozco, quien según los registros ha contado con al menos tres identidades en Venezuela, Colombia y Chile -en una de ellas usaba el nombre de Yendri Segundo Paz Pérez-, Cordero explicó que dicha información aún se debe “clarificar” y que en dicho proceso serían fundamentales “los intercambios de información que han existido estos días y que han permitido dar con esta persona”, aunque confirmó que su identidad es venezolana.

“Extradición puede tomar algunos meses”

La mañana de este miércoles, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la voluntad de su gobierno de “entregar” a Chile a Dayonis Orozco, que fue capturado en la ciudad de Popayán.

Ayer tras la captura, la ministra del Interior Carolina Tohá, además de agradecer la cooperación internacional, estimó que el proceso de extradición sería “relativamente rápido”.

Sin embargo, el fiscal de Alta Complejidad, Pablo Sabaj, explicó que ahora comienza un proceso de extradición que “puede ser bastante largo”.

Por su parte, el ministro Cordero, se apegó a la versión del Ministerio Público, y aseguró que desde la entidad ya comenzaron con los trámites para la extradición del sospechoso, pero que este proceso podría demorar porque primero habría que clarificar la verdadera identidad del sujeto.

“Para eso es la cooperación policial. Yo creo que es una de las razones por las cuales el Ministerio Público ha advertido desde el día de ayer que esta extradición puede tomar algunos meses. Pero el Ministerio Público ya comenzó los trámites respecto a lo que se refiere a la solicitud (de extradición)”.