Matthei afirma que hace dos años entregó datos a Monsalve sobre venezolanos que ahora son buscados por crímenes de Ojeda y teniente Sánchez

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

Fotos: Aton Chile.

“Si no son capaces de hacer nada con respecto de criminales que nosotros habíamos detenido y que les entregamos todos los antecedentes, no vengan hoy día a pedir más datos, si igual no hacen nada con ello”, acusó la jefa comunal.