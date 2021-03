Ministro Paris califica como “palabras hirientes” las declaraciones de Izkia Siches pero asegura que no renunciará al Colmed

“Declaraciones cruzadas no ha habido porque yo no he emitido ninguna declaración”, dijo hoy el ministro de Salud, Enrique Paris, al ser nuevamente consultado sobre el podcast en el que conversó la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, en el que disparó con todo contra el Ejecutivo y en el que planteó, además, que el actual titular del Minsal pesa muchísimo menos que Jaime Mañalich como secretario de Estado.

Pese a esto -y tras manifestar el fin de semana que “a palabras infecciosas, oídos penicilínicos”- el ministro Paris aseguró que no renunciará al gremio dirigido por Siches. Si bien dijo que recibió “ataques”, “eso no me inhibe de seguir siendo parte del Colegio Médico”.

“Yo me inscribí en el Colmed prácticamente el día que me recibí y me fui caminando desde la Universidad Católica hasta nuestro querido edificio de Esmeralda a pie porque así decía la tradición (...) porque es una institución que respetamos, que queremos, que defendemos y que mantenemos muy alto dentro de nuestro espíritu y por lo tanto de ninguna manera voy a renunciar”, señaló.

Además, agregó que el Colegio Médico debe tener un rol dialogante pensando en la salud de las personas: “cuando se ataca al ministro, a la subsecretaria o al subsecretario, no nos atacan a nosotros, atacan al personal de salud que ha estado trabajando en esta pandemia en forma sacrificada, entregando parte importantísima de su tiempo, alejándose de su familia”.

Entonces -añadió- “cuando se ataca a la autoridad no es la autoridad quien recibe el ataque, la reciben miles de funcionarios de salud, miles de mujeres y hombres que han dejado su vida trabajando en contra de la pandemia, pero eso no me permite no sentir dolor y molestia por las palabras hirientes, pero yo sigo siendo miembro del Colegio Médico de Chile y no me va a inhibir ningún ataque a renunciar a mi colegiatura”.

Izkia Siches sin filtro en podcast

En una extensa conversación con el programa La Cosa Nostra, que conducen Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga, Siches calificó de “nefasto” al actual equipo de gobierno en lo vinculado a su relación con la entidad gremial e incluso señaló que alguien debe pagar las culpas de la pandemia. “Yo creo que aquí va a haber responsabilidades políticas que en algún momento se van a tener que pasar. Porque hay definiciones que no son livianitas: o sea, estamos hablando de que vamos a llegar a 30 mil muertos este mes. Entonces, hay definiciones que cuestan vidas y yo creo que no se las han tomado tan en serio”, dijo la timonel gremial.

En la misma línea, sostuvo que “yo personalmente la he pasado bien mal con este gobierno. Nosotros ahora con todo lo que ha pasado en la pandemia estamos pero en guerra campal con el gobierno, porque los gallos, además en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial.”

Así, expresó también que “Yo les digo a mis colegas de derecha: ‘Oye, este es el peor gobierno que le ha tocado a la medicina en Chile’. ¡El peor! Liderado por un expresidente del Colegio Médico. ¡El peor! Es que ningún gobierno nos había tratado tan mal. Y en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes… ¿Tú crees que nosotros vamos a hacer un paro? ¡Jamás vamos a hacer un paro! ¿Por qué? Porque el paro va a matar a los pacientes, que no son de ellos, son del pueblo, son pobres, y ahí sí que yo tengo una raya cruzada en que es imposible… Son lo peor. O sea, no podría, ni por la estrategia ni por nada, ir a votar por… Aunque nos vendan la pomada, creo que han sido nefastos”.