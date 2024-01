Monsalve anuncia viaje a Tarapacá y dice esperar reunirse con fiscal regional tras sus dichos de ingreso “sin control” en el norte

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al planteamiento que hizo el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, en entrevista con radio Universo la mañana de este martes, respecto a que se debe reforzar la frontera en la zona con una fuerza policial multidisciplinaria.

Según el persecutor, tras el cierre del paso a eso de las 18.00 horas, las personas acceden “sin control”. El fiscal regional afirmó que al culminar el horario de atención regular “no hay paso fronterizo, la gente pasa nomás” e insistió en que el Complejo Colchane, en el límite con Bolivia, debiera funcionar las 24 horas del día.

“Probablemente no hay la suficiente cantidad de gente en el turno de la Policía de Investigaciones, tampoco hay Aduana a esa hora, entonces ¿Qué sucede? Que la gente espera a pasar a esa hora o simplemente llegó a esa hora a la frontera y no hay nadie y pasa nomás. A veces está toda la gente tratando de pasar y ya que está muy lento el trámite, entonces la gente pasa por el lado”, afirmó.

Consultado por el tema, Manuel Monsalve dijo que el viernes viajará a la región, a una actividad en la Fiscalía de Alto Hospicio, y que espera reunirse con Arancibia.

Asimismo, la autoridad de gobierno expuso que para el control del ingreso irregular por pasos no habilitados, personal de Carabineros y de las Fuerzas Armadas se desplegó en la zona norte.

“Quiero hacer esta distinción, porque si la preocupación del fiscal regional, el fiscal Arancibia, es el ingreso de personas que tienen antecedentes penales, que son parte de estructuras criminales, esas personas no entran por el paso fronterizo de Colchane. Yo supongo que el fiscal lo tiene claro, esas personas no entran por ese paso fronterizo, entran por lugares no habilitados”, recalcó.

Monsalve indicó además que “la información que entregan las Fuerzas Armadas desplegadas en Colchane, en particular, respecto a la detención de personas que ingresan por lugares no habilitados, es que el año 2022 se detuvo a 27.000 personas y que el año 2023 se detuvo a 17.000 personas, lo que permite inferir que ha disminuido el flujo irregular por la Región de Tarapacá”.

“Las personas son detenidas y son puestas a disposición de la Policía de Investigaciones. Algunas son reconducidas. Como ya saben, el año 2022 se recondujo la frontera norte de 3.000 personas. El año 2023 se recondujo 6.000 personas. Por lo tanto, hemos sido más eficaces en la tarea de reconducir a los países desde donde ingresan”, aseguró el subsecretario.