Fiscal de Tarapacá precisa sus dichos sobre frontera “sin control” e insiste que el paso debiese funcionar las 24 horas

El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, precisó sus dichos respecto a que la situación migratoria en el norte está “sin control” y señaló que se refería a que el control fronterizo funciona en la tarde hasta las 18.00 horas, por lo que el territorio desde esa hora en adelante se torna más vulnerable.

Arancibia, en entrevista con radio Universo, señaló esta mañana que la frontera “está sin control”, catalogando este hecho como algo “insólito”, y que ocurre “a vista y paciencia de todos”. Y, en ese sentido, no descartó la presencia en el país de José “Fito” Macías, líder narco que se fugó de una prisión en Ecuador. “Seamos realistas, por qué no estaría en Chile”, indicó.

Más tarde, Arancibia aclaró que con su afirmación se refería a que el paso fronterizo “tiene un horario de funcionamiento que termina en horas de la tarde (18.00)”. Y añadió: “En consecuencia, posterior a ese horario, ya no hay un control fronterizo funcionando y como sabemos, nuestra frontera es muy vulnerable y se puede transitar por cualquier parte”.

El persecutor insistió en que “eso no significa que no haya control alguno porque igualmente está Carabineros, están las patrullas militares que andan en el sector y ellos pueden ejercer un control después de esa hora”, pero ahondó en que lo mejor sería que el control “funcionara las 24 horas del día”.

Arancibia reiteró que “una frontera con el flujo que tiene Colchane requiere de una atención permanente las 24 horas del día, yo creo que es así; si eso lo toman como una crítica, no lo sé (...). Por lo demás, hay mucha gente que podría ingresar legalmente a esa hora, pero no lo hace porque no está la frontera funcionando”.

Ante la consulta de qué sucede cuando el control fronterizo no está funcionando, si es que la gente que quiere ingresar, lo hace en forma ilegal, Arancibia sostuvo que “la otra sería esperar hasta el día siguiente, cuando la frontera nuevamente esté abierta, pero sabemos que muchas de esas personas no van a estar dispuestas a esperar hasta el día siguiente y van a decidir hacerlo de esa manera”.

Valencia: “Me imagino que debe tener algún fundamento”

Horas antes de la precisión de Arancibia, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se había referido a sus dichos, señalando que “me consta la preocupación que ha tenido el fiscal Arancibia durante los 8 años. Me imagino que debe tener algún fundamento” para decir que la frontera está sin control.

No obstante, Valencia, quien esta jornada asistió a la cuenta pública del fiscal regional de Ñuble, señaló que “no siempre es prudente informar acerca de las debilidades con las que se cuentan” y sostuvo que el Ministerio Público siempre va a estar preocupado de la situación que se produzcan en las fronteras del día.

“Porque aunque no tenemos responsabilidades en la política migratoria, hoy en día afecta nuestro trabajo de persecución penal”, añadió.