Monsalve remarca que llamado a consulta a embajador en Venezuela no se vincula con convenio de colaboración policial

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió la mañana de este jueves al anuncio que realizó el Presidente Gabriel Boric de llamar a consulta al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri. El subsecretario descartó que la acción tuviese relación con el convenio de colaboración en materia policial firmado entre Chile y Venezuela el 18 de enero de este año.

El llamado a consulta anunciado por Boric se enmarca en las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Nicolás Maduro, Yván Gil, quien dijo que la organización criminal Tren de Aragua era una “ficción”.

El Mandatario además de señalar que la decisión la tomó tras conversar con diversas autoridades de gobierno, acusó que Venezuela no está colaborando “en áreas claves relacionadas con la seguridad, como por ejemplo, la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en nuestro país”.

Bajo ese contexto, Monsalve fue consultado por si el convenio firmado en el verano sería viable, considerando el escenario actual entre ambas naciones.

“El convenio no tiene nada que ver con el eventual llamado del embajador. No mezclemos las cosas. La relación política con Venezuela no está radicada en un convenio. Hay cientos de convenios que tiene Chile. La relación política con Venezuela está radicada en otras cosas”, afirmó Monsalve.

Respecto a la falta de colaboración que acusó Boric, el subsecretario señaló que desde Chile no se ha “tenido toda la colaboración de Venezuela. Nos gustaría que Venezuela tuviera una colaboración mucho más decidida, para que pudiéramos expulsar ciudadanos que han ingresado de manera irregular, por supuesto”.

“En eso se dan las relaciones internacionales. Y vuelvo a insistir. El eventual llamado a consulta del embajador es una decisión que toma el Presidente en conjunto con el canciller”, recalcó la autoridad.