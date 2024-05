Mujer denuncia que fue golpeada en Concón: la esposa del agresor la había chocado

Una mujer denunció que fue agredida en el rostro por un hombre en Concón, Región de Valparaíso. La víctima había sido chocada por la pareja del agresor.

El coronel Leonardo Cárdenas, prefecto de Viña del Mar, indicó que a la llegada de Carabineros, los funcionarios policiales entrevistan a una mujer que “denuncia haber sido víctima de agresión por un sujeto, que habría sido provocado por una discusión a raíz de un accidente de tránsito”.

“El accidente había ocurrido minutos antes entre dos conductoras. Hay un intermedio donde ellas buscan tratar de llegar a un acuerdo, hay diferencias, una de las conductoras llama a su marido y se genera esta discusión alrededor de uno de los vehículos, donde este sujeto agrede con un golpe en el rostro a la otra conductora”, añadió.

Luego, la víctima grabó un vídeo que difundió a través de sus redes sociales, donde comienza relatando los hechos y muestra al sujeto que la agredió y a su pareja, quien la chocó.

“Un hombre me acaba de pegar un combo. Quiero mostrárselo para que me ayuden a funarlo, por favor. Hombrecito, miren, es un abogado. La tipa, su mujer me chocó. Su mujer me chocó y ella lo llamó a él”, comenzó relatando.

Posteriormente explicó que ella estaba acompañada de sus hijos e iba en dirección a Concón cuando ocurrió el accidente vial. El agresor, un hombre de 51 años, se tapa su cara durante la grabación, al contrario de su pareja, quien le dice en reiteradas ocasiones a la víctima “rasca” y “nadie te tocó”.

Según la información de Carabineros, cuando concurrieron al lugar la víctima presentaba “lesiones visibles, con restos sanguinolentos”. El sujeto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, quien instruirá alguna medida cautelar.