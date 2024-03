Nuevo director de la PDI ordena investigación por extravío de hoja de vida de Héctor Espinosa

El nuevo director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, informó que va a instruir una investigación por el extravío de la hoja de vida de Héctor Espinosa, uno de sus antecesores en el cargo que está siendo investigado por el uso indebido de los gastos reservados de la institución y fue formalizado en octubre de 2021 por malversación y lavado de activos.

Espinosa fue defendido por el abogado Luis Hermosilla y el extravío de su hoja de vida fue un tema que afloró al conocerse la información que Sergio Muñoz, el exjefe de la PDI que renunció el 15 de marzo, reveló al penalista.

De acuerdo a lo expuesto por el abogado Juan Carlos Manríquez en la audiencia en que se formalizó al exjefe de la PDI por delitos reiterados de violación de secreto, Muñoz explicó a la Fiscalía Oriente en su declaración que la institución mantiene esta hoja de vida actualizada para funcionarios hasta el grado de prefecto inspector y el documento ya se encontraba inubicable cuando él asumió.

Según consignó Ciper, el mismo día en que se formalizó a Espinosa, el abogado Hermosilla mantuvo una conversación con Muñoz en la que comentaba la molestia de la jueza que llevaba la audiencia por el hecho de que la hoja de vida del exdirector de la PDI estuviera desaparecida. “Habría sido peor”, le respondió Muñoz, según los mensajes que descubrió el Ministerio Público en el teléfono de Hermosilla, a propósito de otra investigación al abogado por el presunto pago de coimas a funcionarios públicos.

“Respecto de la hoja de vida del exdirector don Héctor Espinoza, cuando tomé conocimiento pedí las indagaciones y voy a instruir los actos administrativos pertinentes para saber qué ocurrió. Y si tengo nuevos antecedentes o elementos que permitan hacer nuevos actos así lo haré”, afirmó este miércoles Eduardo Cerna.

La autoridad policial precisó que esa instrucción todavía no la concreta, considerando que no ha ha completado una semana en el cargo y le corresponde ser “responsable y riguroso en las decisiones”.

“Respecto de la situación del ex director general, don Sergio Muñoz, no se ha instruido sumario. Los antecedentes que obran en este momento en poder de la PDI son los mismos que ha manifestado el Ministerio Público. Nuestro exdirector reconoció en la audiencia de formalización los hechos o las instancias que se le imputan y mientras no hayan nuevos antecedentes no se van a instruir sumarios administrativos. En la medida que esto vaya avanzando y aparezcan indicios para ello, obviamente no tendré la menor duda de instruir el acto administrativo pertinente y establecer las responsabilidades que ello conlleve”, acotó Cerna sobre su antecesor.

“Quiero ser súper claro en que las conductas indebidas o acciones que se alejen de la doctrina y la ética no las voy a permitir y tomaré las máximas medidas si eso así se establece”, recalcó.