Orellana por críticas a mecanismo de paridad en elección del 7-M: “Miren la diferencia en la reacción cuando son mujeres las que reemplazan a los hombres”

En las elecciones para consejeros constitucionales, el mecanismo de corrección por paridad operó en seis casos donde mujeres que inicialmente habían quedado fuera por haber obtenido menor cantidad de votos que sus compañeros de lista, podrán integrar el órgano encargado de redactar una nueva propuesta de Constitución.

A raíz de la corrección, se han sumado voces críticas en contra del mecanismo que definió el Congreso -una semana antes de la elección- para garantizar que el nuevo órgano fuera integrado de forma paritaria. Entre ellas, el empresario Juan Sutil, quien obtuvo un 13,8% de los votos de su lista en O’Higgins y, pese a ello, quedó afuera del órgano en desmedro de su compañera de pacto Ivonne Mangelsdorff, que no superó el 2%.

El expresidente de la CPC aclaró que estaba de acuerdo con la paridad de entrada, pero que “en la salida me parece inaceptable porque lo que se hace es que se vulnera, o se pasa por encima se la voluntad popular” y que la corrección era “meterla la mano a la urna”.

En ese contexto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (CS), se refirió a las reacciones que se han levantado en contra del mecanismo de paridad y recordó las correcciones que existieron en las elecciones de la extinta Convención Constitucional.

“Alguien recuerda a alguien reclamar durante las elecciones de la Convención Constitucional cuando 12 mujeres entregaron su escaño electo en favor de hombres, porque gracias al encabezamiento de listas y al sistema cebra fueron las más votadas, entonces se corrigió hacia los hombres. ¿Alguien recuerda haber dicho que se estaba metiendo la mano a la urnas?”, preguntó la titular de la Mujer y respondió de inmediato:

“No, pero hoy día que hay seis hombres que han tenido que reajustarse para que mujeres de su propia lista accedan a un escaño resulta que la paridad es lo peor, lo que demuestra lo que todavía nos falta. Podemos mejorar los mecanismos de paridad, por cierto, (...) quizás hay responsabilidad en que la ley de paridad para el Consejo estuvo recién lista una semana antes de las elecciones, por lo tanto no hubo un adecuado diseño electoral de las listas para ello, podría ser, es una cosa que se me ocurre, pero miren la diferencia en la reacción cuando son hombres que reemplazan a las mujeres y cuando son mujeres las que reemplazan a los hombres”, cuestionó Orellana.