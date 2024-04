Parisi aborda desafección al PDG, pero endosa responsabilidad a parlamentarios: “Aquí corrieron por colores propios”

Franco Parisi, vicepresidente del Partido de la Gente (PDG), se refirió a la actualidad de su colectividad, considerando que en este momento conservan solo un escaño en el parlamento.

El excandidato presidencial del PDG, en conversación con Mesa Central de Canal 13, comentó respecto a lo que significa el respaldo de la colectividad, de los errores que se han cometido y del hecho que varios parlamentarios estén actualmente fuera del partido.

“Nosotros estamos buscando lealtades, pero con la gente. A nosotros no nos gusta que se le mienta a la gente y se manipule”, partió señalando Parisi. “La credibilidad es que nosotros cumplimos una sola línea. El Partido de la Gente es para la gente con la gente”, añadió.

También abordó la salida de distintos parlamentarios de la colectividad y cómo eso ha repercutido en la distancia de algunos electores con el PDG. “Claro que había una desafección, sí hemos cometido errores, eso de negarlo es ridículo (...) ¿Nos equivocamos con los diputados? Sí. ¿Quiénes fallaron? Ellos fallaron. Si ellos hubieran basado sus decisiones importantes en la democracia digital, estaríamos igual de amigos, sin ningún problema. Aquí corrieron por colores propios y le entregaron, como yo le digo, un choripán y una cerveza cristal, y se volvieron locos.

“Cuando los diputados, no solamente el PDG, de todos los partidos se creen dueños del cargo y se creen reyecillos, nosotros decimos, no. O se va, o lo echamos. Algunos partidos, ¿saben lo que hacen? Se quedan calladitos. Porque el Servel paga una plata por diputado. Si nosotros nos quedamos sin diputado y no recibimos plata, nos da exactamente lo mismo, porque lo más importante es la gente”, explicó.

Dentro de esto, apuntó directamente al ex diputado de la colectividad, Gaspar Rivas, y aseguró que hará “todo lo posible para que nunca sea más candidato”.

“A mi juicio se vendió por el cargo de vicepresidente”, expresó. Junto con ello, agregó que “él quería ser candidato a senador, voy a colocar una perrilla completa para que él no sea senador. No nos merecemos un senador como él”.

Finalmente cerró indicando que “nosotros no nos vendemos por un cargo, sino nos volvemos locos. Si nosotros estamos en la política por el largo plazo”.

Por otra parte, respecto a la posibilidad de quedarse en Chile, Franco Parisi señaló que es “lo más probable”, considerando la actualidad del PDG y de lo que viene.

“Este es un paso que estamos haciendo y a partir del próximo año, cuando comience la carrera presidencial, si es que soy elegido por el Partido de la Gente, créame que voy a estar acá 24-7″, aclaró. Asimismo, expresó que la probabilidad de ser él el candidato presidencial es alta.