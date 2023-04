Perú cifra en 86 los migrantes indocumentados reconducidos hacia la frontera con Chile luego de que turba cruzara hacia Tacna

El jefe de la División de Orden y Seguridad de Tacna, coronel de la Policía Nacional de Perú Ramón Ramos, informó este jueves que 86 migrantes indocumentados que cruzaron la frontera hacia el país vecino fueron reconducidos a la zona fronteriza con Chile.

Los hechos, recogidos por el medio La República, ocurrieron cuando decenas de extranjeros que se encontraban en el límite fronterizo burlaran la vigilancia policial en la zona de la Línea de la Concordia, lo cual implicó que el miércoles el gobierno peruano ordenara militarizar la zona y decretar estado de emergencia para evitar el cruce de estas personas hacia el país.

La situación, que ha escalado a una crisis internacional, se enmarca en el contexto de la llegada de un gran número de inmigrantes que estaban en Chile, siendo de ellos la mayoría venezolanos, y cuya intención apuntaba cruzar la frontera hacia el norte.

No obstante, el problema radica en que la mayoría de estos no poseen la documentación requerida, por lo que no se les ha impedido y restringido el tránsito hacia el país vecino, lo que ha ocasionado un atochamiento en la zona, quedando varados en la frontera.

El episodio, a su vez, escaló a asuntos políticos, cuando el alcalde de Tacna, Pascual Güisa, emplazara al Presidente Gabriel Boric, tildándolo de “irresponsable” y de “no tomar medidas adecuadas” debido a la agudización de la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera.

A raíz de estos dichos, la Cancillería chilena citó al embajador de Perú, Jaime Pomareda, para que concurra a las 17.30 al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito que el diplomático exprese formalmente las quejas respectivas al gobierno peruano.