Por paro de trabajadores portuarios: Monsalve dice que espera reunirse con algunos de los dirigentes en los próximos días

Este jueves, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó el paro nacional de trabajadores portuarios que se inició hoy, en donde acusan “la poca capacidad y seriedad del Estado en resolver y concretar los acuerdos adquiridos con los trabajadores portuarios”, específicamente en materias legales, seguridad, prevención y garantías de desarrollo de los puertos.

El paro nacional fue convocado por la Unión Portuaria de Chile y el Frente de Trabajadores Portuarios Centro, al que se ha plegado el Sindicato Número 1 de Estibadores de Valparaíso. Durante esta mañana, la movilización se dio inicio con barricadas incendiarias tanto en el Puerto de Valparaíso como en San Antonio.

Al respecto, Monsalve sostuvo que si bien no conocía el pliego detallado de las demandas de los portuarios, desde el gobierno se han mantenido abiertos al diálogo con algunos de los gremios.

“Nosotros siempre hemos tenido una voluntad de diálogo con ellos. Quiero decir que por lo menos yo me he reunido en muchas oportunidades con los dirigentes de la Unión Portuaria de Cotraporchi y de Estibadores”, indicó, detallando que con ellos tienen ”acuerdos específicos en materia de protección social, que conducimos desde la sociedad del interior, por lo menos en esas reuniones que yo he sostenido con ellos para llegar a esos acuerdos, nunca se han planteado temas de seguridad como temas críticos, han sido otros temas que hemos acordado con ellos”.

En esta línea, expresó la autoridad, espera poder sostener una reunión con ellos para así ver sus demandas y si se pueden resolver.

“Nosotros mantenemos la disposición al diálogo y espero reunirme con algunos de los dirigentes en los próximos días con el objeto de poder recibir con más detalle las demandas que ellos tienen y ver cuáles de ellas podemos resolver desde el gobierno”, afirmó.