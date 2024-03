Prisión preventiva para sujeto que propinó golpiza a expareja en Las Condes

La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó este jueves a un sujeto por la brutal agresión que propinó a su expareja, en un hecho ocurrido en la comuna de Las Condes.

En una situación que quedó registrada en cámaras de seguridad, Carlos Rodrigo González Olivo golpeó a la mujer con una piedra en la cara, en el estacionamiento de un edificio. Luego propinó una patada en su rostro. La víctima terminó con diversas lesiones y debió ser internada en un centro asistencial.

El sujeto fue detenido por Carabineros en la comuna de Ñuñoa durante la madrugada. Asimismo, González Olivo mantenía una orden de prohibición de acercamiento a su expareja debido hechos similares ocurridos en el pasado.

Durante la audiencia, la fiscalía lo acusó por los delitos de femicidio frustrado, amenazas y desacato. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el imputado. Se fijaron 60 días de investigación.

En un matinal, la mujer denunció que el sujeto había incumplido varias veces la prohibición de acercamiento. “Había ido tres veces antes (a su edificio) y fue a tirar piedras”, señaló.

“La intención de él era matarme. No me imaginé jamás que, estando en la calle, él me iba a golpear en la forma en que me golpeó”, agregó la víctima.