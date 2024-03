Profesores de Atacama deponen paro y huelga de hambre tras firmar acuerdo con el Mineduc

Los dirigentes del Colegio de Profesores de Atacama dieron por concluidas la paralización y la huelga de hambre que iniciaron hace siete días, luego de firmar un acuerdo con el Ministerio de Educación, lo que permitirá dar inicio al año escolar en la zona, que se vio retrasado por los incumplimientos en las mejoras de los recintos.

Cabe recordar que, el presidente regional de los profesores, Carlos Rodríguez, junto Yariela Ardiles, secretaria regional; Pablo Santibáñez, presidente del comunal Caldera; y Rogelio Pizarro, su par de Tierra Amarilla, iniciaron una huelga de hambre en protesta por los trabajos inconclusos en los establecimientos educacionales y que era parte de los acuerdos concretados durante el año 2023, cuando se bajó un paro de los educadores que se extendió por más de 70 días, en demanda de mejores condiciones por parte de las comunidades educativas del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama.

Por eso, durante este jueves se esperaba que depusieran su medida de presión, tras firmar un acuerdo con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien viajó hasta la zona para estampar su rúbrica en el documento comprometido, lo cual estaba fijado para las 20.30 horas, tras una serie de reuniones que se produjeron la jornada anterior en Santiago y en la zona afectada.

Tras la firma del acuerdo, el presidente regional de profesores Carlos Rodríguez, manifestó que “una tercera vez no puede ser, porque eso ya es delito y hoy estamos firmando el tercer documento y en ese sentido, también hemos asumido una responsabilidad y las autoridades también se llevan la responsabilidad del sector público. De nuestro encuadre como le decimos, de nuestro conflicto, de nuestro petitorio, de los pasos que tenemos que seguir para salir de esta crisis, son cinco. Priorizamos dos para salir de esta coyuntura: la infraestructura y lo pedagógico”.

“(…) Esto no es de este momento, es la suma de todas las luchas”, dijo Rodríguez frente a los profesores.

En tanto, el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que “la larga lucha de las comunidades educativas del SLEP de Atacama, ha hoy día puesto fin a una de sus etapas”.

“Esta lucha que se dio desde principio de enero donde se denunció por parte de mis colegas del Colegio de Profesores del regional de Atacama, que no se había cumplido con los compromisos, que en los colegios no se estaba trabajando todo lo que era necesario para ponerlos en las condiciones mínimas habilitantes. Se levantó esa denuncia, se visibilizó las paupérrimas condiciones que seguían vigentes y por sobre todo, se visibilizó el incumplimiento de las autoridades que habían firmado compromisos que sencillamente durante todo enero y febrero, simplemente no se cumplieron”, agregó Aguilar.

En ese sentido, Aguilar señaló que lo ocurrido en Atacama es un ejemplo de lo que está ocurriendo en otras zonas del país “y por eso es un emblema la lucha que se ha dado”, agregó.

En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó tras la firma del documento que “desde que la huelga de hambre se instala, hemos estado preocupados y manteniendo el diálogo con los dirigentes (...) y ello derivó en un documento el que concordamos el día de hoy con la firma, lo que viabiliza una planificación de trabajo que se va a extender por un tiempo, que tiene mecanismos y plazos que son razonables para efectos de ir abordando los temas”.

En ese sentido, la autoridad también abordó las disculpas que ofreció a los dirigentes de los profesores y señaló que “son disculpas que no tienen relación específicamente ni con mi período de gestión o con este gobierno, sino que son disculpas respecto a un rezago general que tiene el sistema educativo de Atacama” y añadió que “tiene que ver con una voluntad de que acá, más allá de las distenciones y diferencias políticas que son reales y legítimas, lo importante es que no podemos perder de vista que detrás de todo este conflicto hay personas”.

“Sin duda que nosotros esperamos que las autoridades locales sean capaces de sostener este proceso, lo que no significa que desde el ministerio y desde la Dirección de Educación Pública, contemplemos desde la lejanía este proceso. Todo lo contrario”, manifestó el secretario de Estado por el seguimiento de las medidas adoptadas.