Ana María Gazmuri (AH) por ley de isapres: “La mutualización, así como está, es un perdonazo inaceptable”

El martes recién pasado la ley corta de isapres -proyecto que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso- inició su segundo trámite en la Comisión de Salud del Congreso, tarea que se ha posicionado como prioridad de la instancia, pues quedan menos de 90 días para que termine el plazo fijado por la última sala para aplicar la sentencia.

De acuerdo a la diputada y presidenta de la comisión, Ana María Gazmuri (Acción Humanista), el proyecto legislativo entrará a sala la primera quincena de abril. Eso sí, advierte que será necesaria una comisión mixta para resolver el nudo legislativo debido a los cambios que se proyecta le harán los diputados. La parlamentaria ya adelantó que en este trámite la mutualización será rechazada y proyecta que habrá cambios en el artículo que autoriza una nueva alza en los precios base de los planes.

La preocupación por la caída de las isapres, ¿es transversal en la comisión?

Obviamente nos preocupa el riesgo que significa eso para los usuarios. Y eso explica por qué el Ejecutivo presentó este mensaje en mayo del año pasado. Esto no se trata de estar protegiendo una industria, sino que a quienes están afiliados.

¿Ha visto que el gobierno comparte esas preocupaciones?

Hemos visto esta preocupación. Por supuesto que podemos tener matices, pero en la comisión del martes pudimos ver con toda claridad que coincidimos con el Ejecutivo, por ejemplo en temas como la mutualización, que no es algo que nos parezca correcto. Y haremos todo lo posible para que en la Cámara se elimine este mecanismo, que recordemos fue una indicación presentada por la oposición. Al menos tenemos ese piso totalmente de acuerdo con el Ejecutivo. Pero por otro lado sí nos parece muy correcto el proyecto en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de Fonasa y de la Superintendencia de Salud.

¿Hay algo en lo que no tengan coincidencia con el Ejecutivo?

Sí. El artículo que se aprobó que establece una nueva alza de los precios base sin ningún techo. Será algo que discutiremos y que hablaremos con los expertos que asistirán a la comisión. Aquí la pregunta que subyace es si debe haber realmente una nueva alza.

¿Qué otras razones tiene para decir que la mutualización no debería estar en el proyecto?

Que una isapre le deba a un usuario es una deuda particular hacia esa persona. No es posible que se prorratee y se divida y eso haga que le toque un promedio de devolución al afiliado. Eso es lo que finalmente hace la mutualización. Recordemos que con esta figura se reduce la deuda a US$ 451 millones. Es decir, esta figura es la que permite una rebaja artificiosa, porque no corresponde. Lo que las isapres le deben a cada persona es de su propiedad. No puede mutualizarse, no puede hacerse este prorrateo.

Se ha hablado de perdonazo, ¿comparte esa apreciación?

Lo he dicho así con todas sus letras: la mutualización, así como está presentada, es un perdonazo inaceptable hacia las isapres. Y recordemos que la crisis estructural del sistema ha sido provocada por las malas y abusivas acciones que han tomado las aseguradoras; los afiliados jamás han tenido ninguna responsabilidad. Eso sí, también hay que reconocer la responsabilidad de la clase política, que durante tanto tiempo vio e hizo oídos sordos a la situación.

¿Y esta idea del perdonazo es algo que se ha tratado en la Comisión de Salud?

Absolutamente. Por lo menos, en la comisión del martes esa fue la opinión de la mayoría de los integrantes. Incluso diría que un par de parlamentarios de la oposición piensan que la mutualización equivale a un perdonazo.

¿Están los votos en la comisión para rechazar este artículo?

Sí.

¿Quiénes votarían en contra?

Los oficialistas, DC, un poquito más allá del oficialismo también. Pero sí, en la comisión están los votos.

¿Y en la sala?

Creo que en la sala también. Vamos a trabajar para eso.

¿Cuáles crees que serán los principales cambios?

La mutualización es lo primero. Otro punto es reingresar la indicación del seguro catastrófico, que también tendremos que apoyar, porque eso forma parte del corazón de la modalidad de cobertura complementaria de Fonasa. Y el alza sin tope. Este aumento va a salir con un tope muy claro o puede que el proyecto salga sin esta alza.

¿Alcanzarán a tramitar el proyecto?

Como presidenta de la comisión generé un cronograma. Estamos planificando para el 19 de marzo la votación general del proyecto para abrir plazo para las indicaciones hasta el 28 del mismo mes. Y luego la votación particular de la Comisión de Salud será las primeras semanas de abril, para que llegue a sala justo esa quincena.

¿Puede identificar en qué ha acertado y en qué ha fallado la ministra en la tramitación de este proyecto?

Ella al menos ha estado siempre disponible, es una persona muy técnica y a lo mejor le ha faltado un poco un componente más político, eso lo digo como una crítica constructiva y se lo he dicho también a ella. Y quizás también un diseño comunicacional un poco más eficaz, porque a veces no siempre se sabe o no se comunica apropiadamente todo lo que hace el Minsal y cada uno de los esfuerzos.