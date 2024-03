Proyecto de Ministerio de Seguridad: Comisión de la Cámara aprueba indicación que permitiría la creación de dos subsecretarías

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, aprobó este miércoles una indicación que permitiría la creación de dos subsecretarías bajo el marco de la discusión y votación particular del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

La sesión, que tuvo una duración de casi una hora y media, se centró en la interrogante de cuál era la importancia de crear dos subsecretarías que acompañarían al eventual Ministerio de Seguridad. Dichas entidades serían la subsecretaría de Seguridad Pública y la subsecretaría de Prevención del Delito.

Para hacerle frente a las dudas de la creación de estos nuevos organismos, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde -quien fue a la comisión en representación de la titular del Interior, Carolina Tohá-, explicó que una subsecretaría es para el trabajo de la persecución penal y la otra es para hacerse cargo de las “las políticas preventivas para evitar delitos en el futuro”.

En esa línea, aclaró que una mantendría el foco en “el día a día” y la otra “puede tener la visión más de largo plazo” y “esa es la razón por la cual se separan entendiendo que forman parte del mismo ministerio y que tiene que haber un complemento entre ambas tareas”.

“Por eso insistimos en el diseño institucional que ya se aplica en el Ministerio del Interior y que debería ser replicado con los ajustes necesarios para el Ministerio de Seguridad”, añadió el ministro.

Si bien, dentro de los miembros de la comisión, la mayoría vio con buenos ojos la medida, el diputado Andrés Longton (RN), quien preside dicha instancia, hizo reparos a la idea. “Yo creo que la responsabilidad política se puede subsumir en una subsecretaría”, dijo y explicó que la actual subsecretaría de Prevención del Delito perteneciente al Ministerio del Interior tiene como principales funciones “el estudio y la gestión territorial”. En ese sentido, señaló que dichas labores “perfectamente pueden quedar radicadas a la subsecretaría de Seguridad Pública”.

“Lo que yo no quiero es que se creen dos entidades, donde se dividan sus funciones, se diluyan incluso muchas veces las responsabilidades con distintas agendas, luchas de poder, y se terminen separando dos funciones que son vitales cuando se trabajan de forma coordinada. Por lo tanto, a mí no me hace sentido tener dos subsecretarías en la manera en que está planteado”, añadió anticipando que votaría en contra.

Finalmente, la indicación fue aprobada con ocho votos a favor, uno en contra del diputado Longton y una abstención del diputado Cristián Araya (republicano).