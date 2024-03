Refuerzan llamado a responsabilidad vial por Semana Santa: 77 mujeres y 283 hombres han fallecido en carreteras este año

En el terminal de buses Estación Central, en Alameda, en el marco del Plan Calles Protegidas, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, encabezó una actividad de fiscalización a buses interurbanos y rurales, e informó sobre las condiciones de movilidad de cara al fin de semana largo por Semana Santa.

Participaron, también, el secretario ejecutivo del Programa Nacional de Fiscalización, Óscar Carrasco, la directora nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Natalia Riffo, la jefa de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Marcela González, y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz.

Considerando que sobre 400 mil vehículos saldrán de la Región Metropolitana por el fin de semana largo, incluyendo unos 10 mil buses, las autoridades insistieron en el llamado a la responsabilidad de los conductores.

El año pasado en esta fecha se registraron 15 personas fallecidas en carreteras y sobre 700 accidentes en todo el país. Según las autoridades, la distracción de los conductores por uso de teléfonos móviles es la principal causa de los siniestros viales, por lo que se hizo hincapié en la prohibición de la manipulación de esos dispositivos al manejar.

“El llamado acá es a los varones a ser mucho más responsables”

Muñoz hizo un especial llamado a la precaución a los hombres, precisando que de todos los siniestros viales ocurridos este año, el 79% de los fallecidos son hombres y el 21% restante mujeres.

“Quisiera entregar un dato que me parece extraordinariamente elocuente y un llamado que me parece importante. En lo que va del año han fallecido 360 personas en siniestros viales. 360. De esas, solo 77 son mujeres. 283 son varones. O sea, de cada cinco personas que han muerto en este país, en lo que va del año en materia de siniestralidad vial, cuatro son hombres. El llamado es a los varones, a cuando están detrás del volante, a que sean mucho más cuidadosos. Es en nosotros los hombres en donde está puesta la mayor cantidad de riesgo. Especialmente cuando consideramos que los varones son los que más se han muerto. Porque de las 77 mujeres, la mayoría que mueren no es por conductora, sino porque van en las vías caminando. Entonces aquí hay que hacer un llamado muy importante a los hombres del país. A bajar un cambio. A planificar los viajes. A no conducir bajo los efectos del alcohol y tampoco conducir mirando el celular”, manifestó el secretario de Estado.

Controles de alcohol y drogas

Por su parte, Natalia Riffo, directora del Senda, hizo hincapié en que “el consumo de alcohol y otras sustancias es incompatible con la conducción”.

“El llamado de hoy, en este fin de semana largo, primero señalar que estamos apoyando el rol de fiscalización de Carabineros a lo largo de todo el país, con más de 3.000 controles en todas las regiones. Y el mensaje es, si va a consumir alcohol u otras sustancias, no debe conducir. Pero además evite que otras personas que han consumido alcohol u otras sustancias conduzcan. Pero también no normalicemos los consumos delante de niños, niñas y adolescentes en un fin de semana que generalmente sea para encuentros familiares. Ese es el mensaje de Senda hoy”, señaló.

En este fin de semana largo, Carabineros va a desplegar en todo el país más de 1300 efectivos, con una presencia activa en las carreteras y un trabajo preventivo en los terminales de buses. La policía uniformada estará realizando alcohotest, narcotest y contará con perros de OS7 para registros de maletas. Este tipo de procedimiento se desarrollará a nivel nacional.

Además, se ejecutarán controles de velocidad en carreteras y en sectores urbanos a lo largo de todo el país.

“Hacer el llamado a los conductores a que disfruten el viaje y el teléfono, que lo pasen al copiloto. La principal causa de accidentes hoy es la distracción por el celular”, apuntó la general de Carabineros Marcela González.

El mayor flujo de salida desde la capital se va a concentrar el jueves en la tarde con más de 170.000 vehículos y se aplicará restricción de camiones.