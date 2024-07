Transportes implementa plan piloto para mejorar seguridad en buses Red: tendrán botón de emergencia y paradas nocturnas

Con el objetivo de entregar mayor seguridad a los usuarios del transporte público y también a los conductores, esta jornada desde el Ministerio de Transportes anunciaron la implementación de un plan piloto de seguridad, el cual contempla una serie de medidas que pretenden contribuir a aumentar la seguridad en los buses y reducir incidentes como casos de hurto, robo o agresiones.

Así, una de las primeras iniciativas que se comenzará a aplicar desde este 1 de agosto son las paradas nocturnas, las que permitirán a los pasajeros solicitar la detención del bus donde lo requieran. Esta medida se aplicará en los 43 recorridos nocturnos de Red Movilidad que circulan por Santiago entre las 00.00 horas y 05.00 am.

Con esto, quien circule en los buses del sistema Red podrá solicitar la parada en el lugar más cercano donde necesite bajarse, dentro del recorrido del servicio, aunque no se trate de un paradero establecido.

Sumado a esto, este plan de seguridad también contempla la implementación de un botón de emergencia que los conductores podrán activar al momento de ser testigos de alguna situación de riesgo.

Al momento de ser activado, la situación se transmitirá en vivo -gracias a las cámaras que tienen los buses- al Centro de Monitoreo de Buses (CMB) del sistema Red y al Centro de Operaciones y Funcionamiento de la empresa (COF), quienes tendrán la ubicación en tiempo real del bus y el registro en vivo de lo que esté ocurriendo, para dar aviso a Carabineros o a seguridad municipal.

Paradero bus red

La empresa Subus iniciará este plan piloto habilitando este sistema de monitoreo de manera inicial en 20 buses y se espera llegar a los 600 de la empresa para posteriormente replicarse a otras. Actualmente un 79% del parque de buses de Red Movilidad cuenta con cámaras esn su interior.

Con esta medida, destacó al respecto el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, los conductores van a tener la posibilidad de dar aviso de manera inmediata cuando vean algún grado de incivilidad, como por ejemplo un robo o hurto.

“Aquí hay la oportunidad de poder identificar y tomar la acción en línea. Lo mismo que una persona que pudiese estar dañando el propio bus -por ejemplo un grafiti o algo por el estilo- esto podría dar que los conductores puedan activar este sistema, y que Carabineros o un inspector municipal que esté en la cercanía pueda acercarse a tomar una acción correctiva”, afirmó. “Creemos que hay un tremendo potencial para que esto pueda ir avanzando y que podamos reaccionar frente a un delito de manera más oportuna”.

En esta misma línea, desde Carabineros destacaron que con este plan se apunta a una “seguridad integral” y que incluye también la seguridad vial.

“Estas cámaras no solamente van a permitir el monitoreo en el interior de los buses (...) a requerimiento del conductor se va a poder monitorear esta máquina, y no solamente para los casos de hurto y robo, sino que también nos va a permitir monitorear todo lo que dice relación con la seguridad vial, si hay algún tipo de accidente de tránsito, o si hay alguna anormalidad de la vía que tengamos que atender”, destacó el teniente coronel Emilio Teixedor.

De esta forma con este plan, afirmó, se busca mejorar la seguridad integral “dentro y fuera de los buses de locomoción colectiva”.

Junto con estas medidas, este plan también contempla aumentar y mejorar la seguridad de cerca de 500 paraderos, triplicando la cantidad de paradas a las que se asignará mayor iluminación y panel con información variable, entre otras medidas.