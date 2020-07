Retiro del 10%: Largas filas se registraron en sucursales de AFP y Juzgados de Familia

Largas filas se registraron nuevamente durante esta jornada en algunas sucursales de las AFP. Tal como ocurrió el viernes, varios usuarios llegaron hasta esos recintos para hacer trámites, como solicitar claves o revisar su montos de pensiones, luego de que la semana pasada el Congreso despachara la ley que permite el retiro del 10% de los fondos en las cuentas de AFP.

Hoy, a las aglomeraciones en las sucursales, se sumaron los Juzgados de Familia. Esto, debido a que en la norma quedó contemplado que para aquellos padres que se encuentren morosos en los pagos de las pensiones alimenticias de sus hijos, estos montos serán retenidos.

Esta jornada, la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien encabeza el grupo de trabajo con que el Poder Judicial generará los mecanismos para el pago de las pensiones de alimentos adeudadas, informó que las y los jueces de Familia “decretarán la respectiva medida cautelar de esos fondos, comunicándola a la administradora de fondo de pensiones que corresponda, así las y los solicitantes puedan estar tranquilos a la espera de que se cumpla el trámite completo”.

“En el Poder Judicial sabemos que un grupo importante de personas requiere contar prontamente con dichos fondos, para satisfacer necesidades urgentes que debían serlo con las pensiones alimenticias decretadas, en su oportunidad, por los juzgados de familia”, afirmó Chevesich, y añadió que el ingreso de estas solicitudes en los Juzgados de Familia de país ha aumentado 25 veces en esta materia.

Además, explicó que “la mera presentación de una solicitud de liquidación de deuda por concepto de pensión de alimentos no implica que se pagará de inmediato con los fondos previsionales. No es un trámite directo, sino uno por etapas y en el que participan varios actores, por lo que no es de solución inmediata. Asimismo, se debe recordar que siempre el retiro del 10% es voluntario para el cotizante, por lo que las personas que reclaman el pago de las pensiones alimenticias con esos recursos no necesariamente podrán acceder a ellos”.

En tanto, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, señaló a La Tercera que el jueves 30 de julio las AFP empezarán a recibir las solicitudes, y la primera etapa va a ser solo por internet, es decir, no se aceptarán solicitudes en sucursales hasta una segunda etapa del proceso, fecha que aún no está definida.

Hoy, la Contraloría tomó razón del decreto promulgatorio de esta ley. Solo resta que sea publicada en el Diario Oficial.