Gobierno afirma que desde el jueves las AFP empezarán a recibir solicitudes para retirar fondos y la primera etapa será por internet

A toda máquina avanzan las AFP para poder llegar a tiempo el día en que empiece a regir el retiro del 10% de los fondos. Para que la reforma entre en vigencia, aún faltan algunos pasos claves: este lunes la reforma ingresará a Contraloría para su toma de razón, y luego debe ser publicada en el Diario Oficial, por lo que hasta ahora, no se conocía la fecha en que las administradoras empezarían a recibir solicitudes.

En esta entrevista, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, despeja esa duda: el jueves 30 de julio las AFP empezarán a recibir las solicitudes, y la primera etapa va a ser solo por internet, es decir, no se aceptarán solicitudes en sucursales hasta una segunda etapa del proceso, fecha que aún no está definida.

De todas maneras, la opción para hacer el trámite por internet también estará disponible durante la segunda etapa. Pizarro también entrega detalles sobre cómo funcionará el proceso, y el rol que cumplirá el gobierno.

¿Cuál es el llamado a las personas para este proceso de retirar fondos?

Hay varios llamados, porque estamos hablando de un proceso que es sumamente complejo, es un proceso que diría que es inédito. Es una reforma que se terminó de aprobar en el Congreso el jueves recién pasado (y se promulgó el viernes). Esta norma va a permitir el retiro de los ahorros con un tope del 10% durante 365 días. Esto es importante destacarlo, porque si todos los cotizantes lo van a hacer el primer día que esto esté vigente, no hay sistema que aguante. Por lo tanto, el llamado es a aquellas personas que no tengan la necesidad inmediata de recurrir a estos fondos, (puedan postergar la solicitud por unos días) para facilitar que las personas que sí tienen la necesidad lo puedan hacer de forma más expedita.

¿Cuándo las personas van a poder empezar a hacer solicitudes para retirar el 10%?

Con todas las coordinaciones que se han ido haciendo con todas las entidades públicas y privadas que están vinculadas, que son varias, se entiende que todos estarían en condiciones de iniciar el proceso el día jueves. Es decir, el jueves, una semana después de que se aprobó la reforma en el Congreso, va a estar operativo de forma virtual. Las administradoras van a avisar los requisitos o antecedentes que se necesiten, pero la idea es que sea lo más simple posible, ya se ha dicho que no se necesitará la clave de la AFP para hacer el trámite, y las personas van a tener que indicar los datos de contacto, y datos para ver el modo de pago, ya sea transferencia, vale vista, u otras modalidades que se definan.

¿Va a poder hacerse por internet y de forma presencial?

Se va a priorizar el tema virtual en un comienzo. Recordemos que estamos en pandemia, hay varias comunas en cuarentena, entonces queremos evitar aglomeraciones y filas, por eso se va a privilegiar que el sistema sea virtual en un comienzo, y que por esta vía las personas no tengan que salir de su domicilio para dar inicio a los trámites. También hay una preocupación de evitar fraudes, son medidas que se están adoptando para intentar bajar el riesgo de eventuales fraudes. Nadie va a llamar a las personas para pedirles sus datos o claves, esos son datos confidenciales, y no se deben compartir. Sabemos que ya hay intentos de fraude, mediante correos electrónicos o mensajes de texto pidiendo esos antecedentes, eso no es efectivo.

Para aclarar. ¿Entonces, la primera etapa solo se podrá hacer por internet, y más adelante se podrá hacer de forma presencial?

Efectivamente, la primera etapa va a ser solamente online, y lo que nos han señalado diversos actores, tanto privados como públicos, es que todo esto va a poder estar operativo este día jueves. Entonces, el llamado es a no ir a las sucursales antes.

Entonces, el lunes la reforma ingresa a Contraloría y el jueves se publica en el Diario Oficial.

Más allá de la fecha de la publicación, que es un hito importante en la tramitación, lo más relevante es señalar que los actores involucrados han señalado que llegan en buenas condiciones para poder dar respuesta a las solicitudes el día jueves.

Si Contraloría recibe el lunes la reforma y hace la toma de razón ese mismo día, ¿podría estar antes del jueves en el Diario Oficial? ¿Por qué inicia el proceso el jueves?

Primero esperemos que salga de Contraloría. Luego de eso, las fechas de publicación pueden ser unos días después, porque es lo que habitualmente ocurre con todas las leyes que se tramitan. Por lo general, hay tiempos para asegurar la implementación de las normas. La gran mayoría de las normas no están publicadas al día siguiente que salen de Contraloría. Eso es parte del proceso normal, porque hay que hacer una serie de otros temas administrativos para que la norma llegue a estar en el Diario Oficial. No es un proceso tan automático, eso siempre puede tomar un par de días. Por eso es importante señalar que el proceso va a estar operativo desde el día jueves para todos.

Hay varios temas que falta clarificar porque el regulador hará cambios a los oficios que puso en consulta. ¿Eso cuándo estará disponible?

Eso es súper importante. Lo normal es que el regulador entregue todas las instrucciones respecto de una norma cuando la norma ya esté vigente, por lo tanto, lo normal habría sido que la Superintendencia haga la norma después de la publicación de la reforma. Como queremos que esto salga lo más pronto posible, el regulador comenzó antes de la publicación de la reforma a hacer este tema. Actualmente hay una norma que fue dictada el jueves recién pasado por la Superintendencia, y es muy probable que este día lunes hayan normas complementarias.

Desde que se empezó a discutir el retiro del 10% en el Congreso se han visto incidentes en sucursales, incluso ha tenido que intervenir Carabineros en algunas ocasiones. ¿Están preparando seguridad para cuando empiece la etapa presencial?

Ahora estamos señalando ya un día para que esto empiece a estar operativo. El viernes pasado las personas entendían que la ley fue aprobada en el Congreso, pero no había una fecha sobre cuándo estaría operativo, eso puede haber generado una mayor cantidad de concurrencia a sucursales, porque hay muchos compatriotas con necesidades de recurrir a estos montos, por eso es relevante poder dar un día cierto: el jueves está comprometido, de parte de todos los actores, que esto va a estar operativo. Entonces, el llamado es a no ir a sucursales. Sin perjuicio de eso, siempre hay una preocupación por el orden público y eso es algo permanente.

¿Están preparando protocolos sanitarios para cuando comience la etapa presencial?

Cuando comience la etapa presencial, que va a ser un poco después de la etapa por internet, van a estar los protocolos a niveles sanitarios, a nivel de seguridad, de movilidad o transporte, los permisos. Es decir, todas las coordinaciones que se deben hacer para que esa segunda parte, que es la etapa presencial, salga sin problema. Por eso mismo, el tema es cuándo empieza la etapa presencial, lo que se va a coordinar y se va anunciar un poco antes de que ello ocurra. Pero el llamado hoy día es privilegiar la vía de internet.

¿Van a estar fiscalizando que las AFP hagan bien todo este proceso?

Obviamente, el rol nuestro es fiscalizar por medio de la Superintendencia de Pensiones, y eso se va a estar haciendo desde el primer día. El rol nuestro es vigilar que el trámite se pueda hacer de forma segura y expedita por parte de los beneficiarios. Eso claramente la Superintendencia lo va a cumplir desde el primer día en que esto esté operativo.

Entonces, si hay problemas, las AFP podrían ser multadas.

Si hay problemas que son atribuibles a ello, la Superintendencia va a estar fiscalizando y va a adoptar las medidas que correspondan.

Son 22 millones de transferencias las que se podrían hacer por hasta US$20.000 millones. ¿Pueden asegurar que no habrá errores en el proceso?

Nuestra preocupación es que los eventuales errores sean los menos posibles, y que los eventuales errores se puedan corregir a la brevedad.

Hay varias consultas en redes sociales sobre esto: ¿Qué pasa si hay personas con el carnet de identidad vencido, podrán solicitar su retiro de fondos?

Recordemos que hay un decreto que prorrogó la vigencia de la cédula. Esa norma está vigente.

¿Qué rol va a cumplir el gobierno en este proceso?

En una primera etapa, es fiscalizar que el sistema esté operativo, fiscalizar que el sistema esté funcionando de forma expedita y segura para evitar fraudes a los usuarios y para que puedan, de forma ágil y rápida, solicitar el retiro de sus ahorros. Luego, cuando estemos ya en una etapa de pago presencial, que va a ser posterior, que esto se haga de forma ordenada y segura, con los protocolos sanitarios y permisos. Hacer que esas gestiones de cobro presencial, que va a ser después de que esté funcionando de manera virtual, sea con todas las medidas de seguridad, tanto de orden público como sanitarias. Y que permitan un orden y no exponer a la población durante una época de pandemia. No queremos que sea con ocasión de este retiro de los ahorros, que tengamos rebrotes o volver a cuarentenas en algunas comunas que hayan salido de cuarentenas. Por eso estamos privilegiando que no se haga de manera presencial.

Entonces, pese a que el gobierno nunca apoyó este proyecto, de todas maneras van a velar para que todo se cumpla bien y se hagan todos los pagos como corresponde.

Una cosa es el proyecto, la idea de fondo del mismo, a ese respecto como gobierno hicimos presente todos los aspectos negativos que tiene, todas las externalidades que no queríamos que ocurran, pero este proyecto ya se aprobó por el Congreso y se promulgó. Está en proceso de toma de razón, luego se va a publicar en el Diario Oficial, y será parte de nuestra Constitución, y este gobierno sí cumple con las leyes y la Constitución, y se preocupa de que ese cumplimiento se haga de manera adecuada por parte de los actores que lo tienen que implementar.