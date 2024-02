SLEP Atacama: Cataldo dice que la mayor parte de las obras de mantenimiento estarán finalizadas para el inicio del año escolar

La mañana de este jueves, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo se refirió a la situación de los colegios de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) de Atacama a menos de dos semanas del inicio de clases, el próximo 5 de marzo. Al respecto, aseguró que, de los 73 establecimientos educacionales que conforman la red de SLEP de la región, “la mayor parte va a estar con las obras de mantenimiento, que son obras menores, finalizadas para el inicio del año escolar”.

Sobre el formato en que se están realizando estos trabajos, explicó que “hay seis líneas de trabajo en infraestructura, todas ellas de mantenimiento, que es parte de lo que comprometimos. Muchas de ellas ya partieron y otras están iniciando obras entre ayer y hoy. Estamos hablando de obras de mantenimiento que son menores. Por tanto, duran días”.

Además, resaltó el viaje realizado por la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia y el director (s) de Educación Pública, Rodrigo Egaña para evaluar los avances realizados. “Se están extremando todas las medidas para cumplir con los plazos y los tiempos, entendiendo que han habido retrasos, efectivamente”, dijo.

Respecto a los retrasos en las obras de reparación, el ministro mencionó que “hemos tenido que comprimir la agenda a lo que es un mes, y eso, obviamente, es lo que dificulta las cosas”. Lo anterior lo vinculó a que “recién a principios de febrero, pudimos contar con el nombramiento del director ejecutivo”.

“Se está trabajando justamente para que el día 4 de marzo podamos estar en condiciones de iniciar clases en la mayor parte de los establecimientos educacionales y hay algunos en los que los planes van a ser de contingencia”, explicó sobre la fecha de inicio de clases en la región.

Críticas al Parlamento

Consultado por las críticas realizadas por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, por el atraso en las obras en los colegios, y también por la posibilidad de un nuevo paro, el ministro dijo que “no hay que generalizar una situación que es particular”. Explicó que “hay casos de establecimientos que tienen algunas dificultades, pero son tres, cuatro establecimientos vocacionales de 73″.

“La pregunta que uno tiene que hacerse es si esos arreglos o esos mejoramientos implican necesariamente como condición necesaria, ineludible, y en esto quiero ser enfático, la necesidad de una paralización de actividades considerando todo el tiempo que ya se perdió durante el 2023″, complementó sobre el asunto.

Además, el ministro enfatizó en el hecho de que recién en febrero pudieron establecer un director suplente de los SLEP de Atacama. Al respecto, mencionó que “nosotros propusimos en la ley de reajuste del sector público una figura para intervenir y nombrar un director ejecutivo suplente mientras se nombra uno definitivo (...) La respuesta del Parlamento fue rechazarnos esa norma. Insistimos en el mes de enero y logramos aprobarlo con unanimidad prácticamente. La pregunta es por qué perdimos un mes cuando lo que presentamos en diciembre es exactamente lo mismo que presentamos en enero. Esas son cosas que de verdad no me logro explicar”.

Finalmente, concluyó diciendo que “lo que no es verdad es que primero la realidad de Atacama es la misma de todos los servicios locales y lo que no es cierto es que aquí no se ha hecho nada. Y lo más importante, y eso es lo que tenemos que volver a preguntar nosotros como sociedad, es si estamos disponibles a que los niños y niñas sigan perdiendo clases. Yo, al menos, no lo estoy”.

Esta mañana, el presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, en entrevista con radio Futuro, había señalado respecto a una posible paralización docente que “eso lo vamos a decidir con hechos concretos. No podríamos decretar un paro, pero sí estamos movilizados”.