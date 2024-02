Misión Atacama: comitiva del Mineduc viaja al norte con el objetivo de atajar una nueva crisis en el SLEP

Casi 80 días alcanzó a estar en paro el Colegio de Profesores de Atacama debido a la, según acusaron, crisis de infraestructura y pedagógica que afectaba al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama.

Entre muchos idas y vueltas, reuniones en la nortina región y en Santiago, así como amenazas de quiebres de diálogo de última hora, hacia fines de noviembre el Ministerio de Educación y el gremio docente lograron avanzar en algunas aristas del conflicto y materializar así el retorno a clases, aunque con una advertencia del magisterio.

“El Ministerio de Educación, en tres meses, fue incapaz de hacer algo, pero no podemos castigar más a los estudiantes (...) el retorno es a pesar del Mineduc”, explicaba a La Tercera Carlos Rodríguez, presidente del gremio regional docente, un día antes del regreso a las aulas, quien agregaba: “Volvemos, pero queda abierto el conflicto”.

Lo extenso de las movilizaciones no le salió gratis al gobierno, toda vez que en el contexto de la negociación por el Presupuesto 2024 se frenó la desmunicipalización escolar, muy a su pesar. Y tuvo también otros costos, puesto que a Jaime Veas, hasta ese entonces la máxima autoridad de la Dirección de Educación Pública (DEP), el Presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia. En su lugar asumió como subrogante Rodrigo Egaña, quien había sido nombrado por Michelle Bachelet para, entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018, ser el primer director de la DEP.

Será justamente Egaña una de las autoridades de la educación chilena que este jueves se estén dando cita en la región atacameña. Además de él viajará una comitiva del Ministerio de Educación encabezada por la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, quien será acompañada por parte de su equipo. Hasta el cierre de esta edición, también estaban contempladas visitas a dos establecimientos en conjunto con la ministra del Interior, Carolina Tohá. La idea es aprovechar la coincidencia del desplazamiento de esta última hasta la región para conversar con los profesores temas de seguridad en torno a sus recintos educativos, aunque la presencia de la secretaria de Estado podría caerse por el presunto secuestro del teniente coronel (R) venezolano ocurrido ayer.

Como sea, el viaje se terminó de zanjar, así como quiénes iban, tras una reunión encabezada por el ministro Nicolás Cataldo este miércoles. Y es que los profesores parecen no bajar un centímetro la guardia. Ni tampoco las advertencias. “El riesgo del inicio del año escolar está”, se apresura en señalar a La Tercera Yariela Ardiles, secretaria regional del Colegio de Profesores de Atacama. Y se extiende: “Claramente los compromisos no se cumplieron por parte del Ministerio ni la Subsecretaría de Educación. Hoy ellos hablan de arreglos de mantenimiento y nosotros no hablábamos de eso, que son cosas básicas, como sanitización, desratización. Nosotros hablamos de cosas que están dentro de los compromisos y que levantaron los comités técnicos en los requerimientos, como corriente trifásica en los establecimientos técnicos, arreglar puertas, ventanas, extintores, las cocinas. Hay un compromiso del ministro de Educación tras un paro de casi 80 días”. Un posible nuevo paro es una consulta que tienen que hacerle a las bases y que incluso tiene como fecha probable el miércoles 28 de febrero.

Por eso el viaje de Arratia y Egaña de este jueves resultará clave. La idea, dicen conocedores del periplo, es mostrar en terreno que sí se ha avanzado y esto se realizará a través de reuniones y recorridos por distintas escuelas, así como demostrar, entre otras cosas, que hay llamados a licitación abiertos.

La presencia de la subsecretaria, dicen conocedores del viaje, además de sostener reuniones, tiene por objetivo de fondo agilizar, gestionar y monitorear lo que está ocurriendo en Atacama. “Va a apurar lo que se pueda apurar”, señalan las mismas fuentes. La idea del Mineduc es estar, literalmente, encima de lo que pueda ocurrir y no dar espacio a un nuevo conflicto.

¿Y reuniones de Arratia o Egaña con los profesores? Por ahora no hay algo planificado, porque la idea es empoderar a Cecilia Brito, la nueva -y cuarta- directora subrogante del SLEP atacameño, por lo que está contemplado que sea ella quien lleve adelante los diálogos con los profesores. De hecho, este miércoles sostuvo una cita con ellos, quienes sí esperan reunirse con la ministra Tohá.

“Habíamos visto volver a visitar Atacama fundamentalmente para conocer cómo está realizándose el trabajo en aquellos temas que tenemos que tener listo para que el inicio de clases en marzo sea sin problemas en todos los establecimientos”, señala Egaña, quien también espera sumarse a las visitas de Tohá, si es que se concretan.

Sobre las advertencias del gremio docente y una posible nueva paralización, el director de la DEP señala que al igual que en el caso del SLEP Atacama, “estamos con un trabajo acelerado para estar en tiempo, disponiendo incluso trabajar durante los fines de semana. Tengo la confianza que vamos a llegar bien en temas que implican la mantención”, aunque aclara que no están “resolviendo temas estructurales que son mucho más complejos y que tienen soluciones de mayor plazo”.