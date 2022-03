Subsecretario de Prevención del Delito por video de agresión a carabinero que disparó en marcha: “Muchas veces las redes sociales apresuran a que uno emita un juicio y es algo que no podemos hacer”

El viernes de la semana pasada la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) realizó su primera marcha, en pleno centro de Santiago, con el objetivo de exigir un aumento en en el monto de la beca BAES, que entrega Junaeb.

En ese contexto -y en medio de los incidentes- se reportó que un joven habría sido herido a bala luego de que un funcionario de Carabineros hiciera uso de su arma, quien finalmente quedó en libertad bajo apercibimiento.

Además, durante la jornada de este domingo el diputado Jorge Alessandri (UDI) publicó en sus redes sociales un video de diez segundos, grabado por una civil, en el cual se puede apreciar cómo varios individuos vestidos de negro están agrediendo al uniformado, justo en el momento previo a que este efectuara el disparo.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se refirió a esta situación luego de conocerse el registro audiovisual. En conversación con Radio Cooperativa comenzó diciendo que se tiene que hacer el “esfuerzo de no caer en la lógica del péndulo, donde las interpretaciones y acusaciones apresuradas muchas veces ocultan la realidad”.

Sobre el mismo punto, puntualizó que “en el caso de lo ocurrido el viernes pasado, la responsabilidad de una autoridad y estoy hablando de mi caso, es recolectar y recabar toda la información necesaria para emitir un juicio. Muchas veces las redes sociales apresuran a que uno emita un juicio y es algo que no podemos hacer”.

“Nada justifica y no podemos tolerar la violencia de la ciudadanía hacia las policías cuando es injustificada, y aplica de la misma forma cuando la violencia viene de los agentes del Estado a personas que están marchando o protestando. La violencia no se justifica desde ningún punto de vista”, dijo Vergara.

Respecto a la decisión del gobierno de pedirle a Carabineros un sumario interno, lo que fue comunicado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desde la Región de La Araucanía, dijo que “Carabineros de Chile ha manifestado su disposición a estar siempre disponibles para las evaluaciones. Si hay que hacer sumarios, los sumarios se hacen”.

Más adelante, el subsecretario enfatizó que “tenemos que entender que la violencia no se justifica desde ningún punto de vista. Si no entendemos el escenario al que nos estamos enfrentando, tenemos que entender que el desafío de la seguridad es una responsabilidad compartida, no podemos tolerar ese ataque a un carabinero, independiente si es que nació el debate de que era un carabinero que no era de fuerzas especiales”.

La autoridad del Interior también abordó la agresión a un estudiante del Liceo 7 de Ñuñoa, quien también estaba participando en la marcha de Confech, y que al momento de llegar a las afueras de la Universidad de Santiago (USACH) fue golpeado por comerciantes ambulantes del sector, dejándolo en riesgo vital.

En cuanto a esto, aseguró que se juntó con el alcalde de Estación Central y al alcaldesa de Santiago “para realizar un operativo especial respecto al comercio irregular”.

Delincuencia y reforma a Carabineros

Luego del caso del estudiante herido por la policía, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, calificó el hecho como “gravísimo”. Y en ese sentido aseguró que una de las prioridades del gobierno del Presidente, Gabriel Boric, era “refundar” la institución uniformada.

“Gravísimo lo ocurrido en marcha de estudiantes de la Confech. Resguardo del orden público se debe ejercer siempre con respeto por los DD.HH. y seguridad de quienes se movilizan. Además de responsabilidades individuales, refundar Carabineros es prioridad de nuestro Gobierno”, expresó la ministra.

El subsecretario de Prevención del Delito fue consultado si es que era necesaria una reforma o una refundación de la policía uniformada y contestó que “nosotros fuimos tremendamente claros. Una reforma a Carabineros de Chile es fundamental. El proceso de reforma se inició y el proceso de reforma a Carabineros continúa”.

En relación a esto, comentó sobre los hechos delictuales que ocurren en el país. “Lo que tenemos que hacer es ocuparnos, porque el dolor que está viviendo el país respecto a la inseguridad es tremendamente grande y si en algo estoy de acuerdo con el expresidente Piñera es que él hace más de un año habló de que en Chile se vivía un punto de inflexión... Creo que cuando él lo dijo se vivía ese punto, pero lamentablemente ya lo estamos pasando”.

Finalmente subrayó que “si no tomamos decisiones operativas inmediatas, la verdad es que el panorama no pinta para nada de bien”.